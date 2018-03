Moto3, Del Conca e Gresini lanciano la sfida al Mondiale

di Alessandro Carli 88 e 21. Sono i numeri che si leggono sul cupolino delle due Honda NSF250RW con cui il Team Del Conca Gresini Moto3 tenterà l'assalto all'iride. Location d'eccezione - il Centro logistico Del Conca a Solignano (MO) per la presentazione della squadra: presenti difatti il management Del Conca, Fausto Gresini e i piloti Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio che, dopo essersi tolti diverse soddisfazioni lo scorso anno, nel 2018 punteranno dritti al titolo. "DIGGIA" NEL 2017

Fabio Di Giannatonio (1998) lo scorso anno si è classificato al quinto posto in Moto3, salendo cinque volte sul podio. Due volte ha tagliato il traguardo al secondo posto e tre volte al terzo. MARTÌN NEL 2017 Jorge Martín (1998) nel 2017 ha chiuso il campionato in quarta piazza grazie a una vittoria (Gp della Comunità valenciana) e portando la sua moto sul podio altre 8 volte: 6 volte al terzo posto e due volte al secondo posto. LE PAROLE DI MULARONI

"Dopo un primo anno da Main sponsor e un secondo da Title sponsor abbiamo deciso di confermare il nostro impegno in Moto 3 continuando a dare il nome alla squadra di Fausto Gresini – racconta Davide Mularoni, Consigliere delegato di Ceramica Del Conca Spa –. Siamo sempre più convinti che in un mercato globale non sia più solo il prodotto a doversi posizionare, oggi è il brand a svolgere un ruolo di primo piano. Un brand che sappia evocare una identità distintiva, con i principi e gli ideali dello sport nei quali il cliente vuole ritrovarsi, ha sicuramente più chance di successo che uno senza una vera identità. Chi decide di acquistare Del Conca, non compra solo superfici ceramiche ma anche la volontà di competere, di fare le cose al meglio, di puntare al massimo risultato con la ricerca, l'innovazione tecnologica e l'etica. Tutti valori che i nostri clienti possono ritrovare partecipando alle gare e vivendo il Motomondiale in prima fila nei box, nel paddock, seduti accanto ai piloti, ingegneri e meccanici del Team Del Conca Gresini Moto3. Una proposta esclusiva che ci fa emergere e rendere unici nel panorama mondiale del nostro settore". La presentazione del team è stata anche l'occasione per recuperare lo storico legame che unisce il Gruppo Del Conca allo sport (è stato anche sponsor della Nazionale di calcio italiana, ndr), in particolare al mondo delle due ruote. "La passione tra Del Conca e le moto è scoppiata con Poggiali ed oggi prosegue con la squadra Gresini - prosegue Davide Mularoni –. Questa passione si è alimentata col tempo, giorno dopo giorno e ci ha legati sempre più perché è un amore che coinvolge due famiglie. Da un lato noi, la famiglia Mularoni, dall'altra quella di Fausto Gresini con i suoi piloti".