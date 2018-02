Consorzio Terra di San Marino: al via i corsi di formazione

Il corso è rivolto agli operatori della ristorazione, agli operatori turistici, bed and breakfast ed agriturismi con l'obiettivo di far conoscere il settore agricolo e le peculiarità delle produzioni agroalimentari sammarinesi a marchio Terra di San Marino. "I prodotti agroalimentari locali - racconta il Consorzio Terra di San Marino - sono gli ambasciatori del territorio e sono sempre più portavoce delle sue specificità ed elemento imprescindibile della cultura dell'accoglienza turistica di un luogo. Al tempo stesso apprezzati anche dal consumatore locale, sempre più attento alla sostenibilità ambientale ed al consumo consapevole". I QUATTRO APPUNTAMENTI

Il corso prevede 4 incontri a partire dal 28 Febbraio in cui verranno presentate le filiere agroalimentari legate alla tradizione sammarinese e certificate dal Consorzio Terra di San Marino nel rispetto di specifici disciplinari di produzione. Gli incontri si terranno presso la sede del CTSM a Casa Fabbrica, strada di Montecchio 11, San Marino Città- dalle ore 15.30 alle 16.45 nelle seguenti date. IL PROGRAMMA, DATA PER DATA

Mercoledì 28 Febbraio: Le produzioni agricole sammarinesi e la certificazione Terra di San Marino. Presentazione della filiera del miele. Mercoledì 7 Marzo: la filiera dell'olio e dei cereali. Mercoledì 14 Marzo: la filiera del vino (presso Consorzio Vini Tipici). Mercoledì 21 Marzo: la filiera della carne e dei formaggi. La partecipazione agli incontri è gratuita ed aperta a tutti i professionisti del settore (titolari e/o collaboratori). Per motivi organizzativi, considerato che i posti disponibili sono 35, è necessaria l'iscrizione inviando la scheda allegata all'indirizzo mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro il 23 di Febbraio. È vivamente consigliata la partecipazione a tutti gli incontri al fine di avere una conoscenza generale dei diversi settori. A tutti coloro che frequenteranno l'intero corso di formazione (4 incontri) il Consorzio Terra di San Marino rilascerà ai partecipanti un "attestato di frequenza".