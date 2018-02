BAC “Best Bank Governance”: premiata l’organizzazione

di Daniele Bartolucci Gli analisti di Capital Finance International di Londra, dopo un processo valutativo durato quattro mesi, hanno conferito a Banca Agricola Commerciale spa (BAC) il riconoscimento di "Best Bank Governance 2017". Se da un lato il premio valorizza i significativi cambiamenti organizzativi compiuti da BAC nel trascorso 2017 e sottolinea la capacità della banca di mantenere, seppure in un ambiente assai sfidante, un elevato grado di soddisfazione della clientela e di reputazione del proprio brand, dall'altro anche le performance commerciali della banca sono straordinarie, come spiega l'Amministratore Delegato Luca Lorenzi. "Questo successo, ci rende particolarmente orgogliosi", spiega in una nota, "in quanto riconosce gli sforzi fatti da parte di tutti i colleghi della Banca, per offrire ai clienti un servizio efficiente e di grande qualità, mantenendo elevati standard organizzativi e di controllo". "LA BUONA GOVERNANCE È NEL DNA DI BAC"

Riguardo alle motivazioni del premio, spiega sempre Lorenzi, "inorgoglisce il fatto che Capital Finance International ribadisca la "coerenza" di BAC la quale, "sia nelle operazioni quotidiane che nelle performance a lungo termine, infonde un insolito, elevato grado di fiducia". BAC viene quindi giudicata una banca per la quale una buona governance non è un'attività formale e transitoria, perché "la buona governance è parte del suo DNA aziendale". Per BAC, storica banca sammarinese fondata nel 1920, la soddisfazione delle esigenze del cliente e il miglioramento della sua esperienza in Banca è sempre al primo posto, insieme alla volontà di continuare ad affermarsi come best partner a supporto delle esigenze di famiglie ed imprese della Repubblica. Si ricorda a tal proposito che un sunto delle motivazioni del premio Best Governance San Marino 2017 è stato recentemente pubblicato anche nella rivista londinese CFI.co, edizione winter 2017-2018. (pag.83). Una delle più importanti riviste economiche che si occupa di finanza e sistemi bancari. MIGLIAIA DI NUOVI RAPPORTI APERTI Come detto, "i risultati commerciali sono stati veramente notevoli", annuncia l'Amministratore delegato di BACspa, "basti pensare che in un solo anno, sono stati aperti quasi tremila nuovi rapporti bancari. Marco Perotti (Vice Direttore Generale di BAC) e la sua rete commerciale hanno fatto un lavoro veramente fantastico!" si congratula Simoni. Un successo importante in un anno particolare per San Marino e il sistema bancario tutto, dove Banca Agricola Commerciale è riuscita comunque - numeri alla mano - a ottenere risultati non scontati, sia a livello internazionale con l'importante riconoscimento del Capital Finance International di Londra, ma soprattutto quello dei quasi 3mila nuovi rapporti aperti. Da una parte quindi il management e l'organizzazione interna, dall'altra i servizi per i clienti (vecchi e nuovi): due impegni che BAC sta portando avanti nella maniera giusta. E i risultati arrivano.