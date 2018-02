Beneficiari effettivi: tutto da rifare per gli adempienti

di Daniele Bartolucci

Da una parte la proroga dei termini, dall'altra il cambio di procedura che impone di fatto a chi aveva rispettato i tempi e le istruzioni, a rifare il lavoro già fatto. La circolare dell'Ufficio Industria emessa nei giorni scorsi sui titolari effettivi è destinata a far discutere e non poco.

Come noto, finalmente si è regolamentato questo "impegno" da parte degli operatori economici e non solo, obbligando la comunicazione all'Ufficio Industria, da parte di società, associazioni, fondazioni ed enti analoghi dotati di personalità giuridica, delle informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ai sensi dell'Art.23-quater della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dall'Art.37 del Decreto Legge 11 dicembre 2017 n.139.

Un obbligo ormai acquisito da tutti, tanto che in molti avevano già adempiuto alle indicazioni. "La comunicazione", ricordano ora dall'Ufficio Industria, "può avvenire solo ed esclusivamente per via telematica attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione all'interno del servizio OPEC nella pratica denominata "Comunicazione Titolari Effettivi". Non solo, "tutti i soggetti che devono effettuare la comunicazione della titolarità effettiva, in virtù del comma 1 dell'articolo 23-quater della Legge, sono tenuti ad effettuare in OPEC una pratica "Comunicazione Titolari Effettivi" con le modalità indicate nell'Allegato B alla presente circolare. Tale disposizione", avvertono dall'Ufficio Industria, "vale anche per tutte le persone giuridiche che hanno già eseguito la comunicazione dei titolari effettivi".

Di qui il problema: "Chi aveva già fatto in precedenza la pratica, ha dovuto scrivere un testo libero per la motivazione: ora è stata elaborata una codifica fissa. Pertanto chi ricade in questa casistica, deve fare un'altra pratica di Comunicazione Titolari Effettivi, andare nella sezione rettifica, e indicare nella tendina la motivazione corretta per ogni titolare. Come aiuto, è visibile il testo indicato nella precedente pratica, non più modificabile. Chi non aveva comunicato i titolari effettivi non deve scrivere alcun testo". Una casistica che pare comprenda molti casi, soprattutto per i professionisti che avevano già provveduto per i propri clienti a registrare tutti i titolari effettivi delle varie aziende e società per cui lavorano. Insomma, un lavoro da rifare, se non in parte, quasi del tutto. Un altro "caso" per l'Ordine dei Commercialisti.