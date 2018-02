Privacy, la legge prende corpo. Zanotti: “Tempi rispettati”

di Daniele Bartolucci Il Regolamento (UE) 2016/679 sarà direttamente applicabile anche nei confronti degli Stati terzi all'UE, e quindi anche alla Repubblica di San Marino, a decorrere dal prossimo 25 maggio. Una data che da qualche mese circola in tutti gli uffici pubblici ma soprattutto nelle aziende, come ben sanno in ANIS, tanto che l'Associazione da tempo ha messo in campo le proprie risorse per "attrezzarsi" nel fornire consulenza specifica in questo ambito. La convenzione con lo studio Paci di Rimini (a cui si riferisce anche Confindustria Rimini) ne è la prova, oltre ai convegni - in foto quello svolto in sede ANIS - dedicati che si sono svolti nei mesi scorsi con la partecipazione dell'esperta in materia, dott.ssa Gloria Paci e l'avvocato Patrizia Gigante per quanto riguarda gli aspetti legali. Questo perché, nelle more di una normativa sammarinese, le imprese dovranno comunque rispettare il nuovo Regolamento UE per poter operare negli Stati membri ed evitare le - pesantissime - sanzioni previste. A maggior ragione se San Marino si doterà come previsto di una nuova normativa. Nei mesi scorsi, infatti, è stata annunciata la sottoscrizione dell'incarico all'avvocato Nicola Fabiano per la redazione di una proposta di Legge in materia di protezione dei dati personali che modifichi o sostituisca quella vigente, al fine di realizzare l'adeguamento legislativo al Regolamento UE. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni collabora direttamente con l'avvocato Fabiano attraverso un gruppo di lavoro interno. La prima parte del lavoro di redazione, spiegano dalla Segreteria agli Interni in una nota, è stata incentrata sulla, pressoché integrale, trasposizione delle basi contenute nel Regolamento UE, disciplinando, tra l'altro, l'autorità garante per la protezione dei dati, gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, i diritti degli interessati e le modalità di trasferimento dei dati all'estero. Tutti adempimenti "nuovi" per San Marino, che ovviamente ricadranno in parte se non del tutto anche sull'operatività delle imprese. Attualmente il gruppo di lavoro si sta occupando della disciplina dei trattamenti di dati in specifici settori, ed in particolare in ambito sanitario. Ed è proprio sull'ambito sanitario che si è soffermato l'incontro dei giorni scorsi con l'avvocato Fabiano, che si avvale della collaborazione della Dott.ssa Filomena Polito, esperta del trattamento dei dati sanitari. All'incontro erano presenti anche i vertici dell'ISS e dell'Authority Sanitaria, che hanno illustrato alla Dott.ssa Polito il quadro organizzativo e normativo, sia a livello primario che secondario, nonché interno della sanità sammarinese, al fine di consentirle di coniugare le esigenze di protezione dei dati in ambito sanitario con la nostra peculiare realtà. "Sono soddisfatto di come si sta procedendo nella stesura del Progetto di Legge", commenta il Segretario di Sato, Guerrino Zanotti, "sia per quanto riguarda il rispetto dei tempi previsti che per il rapporto di massima efficienza tra l'avvocato Fabiano, la sua collaboratrice ed i miei collaboratori". Appena il progetto di legge di recepimento del Regolamento UE 2016/679 sarà ad uno stato avanzato, la Segreteria ha già in programma l'organizzazione di momenti di incontro a fini informativi e formativi, che vedranno il coinvolgimento di tutte le parti sociali e della cittadinanza. SEMINARIO ANIS: "LE NUOVE FRONTIERE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE"

"Le Nuove Frontiere della Proprietà Industriale ed Intellettuale" è il titolo del seminario che si svolgerà il 14 marzo (ore 10) presso la sala corsi "Enzo Donald Mularoni" nella sede ANIS. Il corso nasce dalla considerazione che la tutela dei diritti di proprietà industriale e la loro valorizzazione sono ormai divenute attività imprescindibili per competere efficacemente sui mercati internazionali. Durante il seminario, realizzato in collaborazione con l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e lo Studio Casanti-Migani, si presenteranno, attraverso casi pratici ed esempi, le implicazioni e le opportunità, tenendo in considerazione anche le problematiche connesse all'ubicazione delle aziende sammarinesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, nonché la tematica del "Made in" e del luogo di produzione. I relatori sono l'avv. Silvia Rossi (Direttore USBM); l'avv. Filippo Casanti (Membro AIPPI e Les Italy); il dott. Paolo Migani (European, Italian, San Marino, Trademarks and Designs Attorney, Membro ECTA, Membro AIPPI) e l'Ing. Andrea Busca (European, Italian, San Marino Patents and Designs Attorney).