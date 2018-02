Ristorante Righi, una cucina per due chef stellati Michelin

Luigi Sartini, da 10 anni consecutivi stella Michelin con il "Ristorante Righi" di cui è per la terza stagione anche "patron", lancia una sfida nuova e senza precedenti nella ristorazione italiana: un altro chef stellato girerà per i fornelli della sua cucina.

Cade dunque l'ultimo tabu della ristorazione, quello secondo cui ci può essere solo un "capo". Non da "Righi": da qualche giorno dietro i fornelli e la proposta gastronomica offerta a appassionati e gourmet, con Sartini c'è anche un altro che stellato: Fabio Rossi.

DALL'ACERO ROSSO A VITE: UNA CARRIERA STELLATA





Dopo 10 anni trascorsi nella cucina a vista del ristorante di San Patrignano, "Vite", è stato nel 1999 il primo a portare a Rimini con il suo "Acero Rosso" il massimo riconoscimento della "Guida Michelin". Rossi entra da "Righi" da "primus inter pares" con Sartini e dividerà con lui i fornelli del locale, confrontando e integrando la sua cifra gastronomica con quella del ristorante più conosciuto e apprezzato di San Marino.

AMICI ANCHE FUORI DALLA CUCINA





"Con Fabio c'è un lungo rapporto di amicizia una sensibilità comune", spiega Sartini. "Entrambi facciamo cucina del territorio, legata ai prodotti della nostra terra e alle stagioni, intrepretata in modo contemporaneo da nuovi elementi di creatività e ricerca e utilizzando tutte le nuove tecniche di preparazione cottura. Fabio è entrato da noi in punta di piedi, sta scoprendo la nostra realtà giorno dopo giorno e dal prossimo menù primaverile – uscita per la feste di Pasqua – anche i suoi piatti entreranno in carta. Porterà un importante contributo umano, professionale, qualitativo e stimoli nuovi, sia nella nostra Taverna stellata sia nella nostra Osteria, che consideriamo la dimensione veloce, comoda e pret a porter della cucina di altissima qualità". Una risorsa preziosa per il format di un ristorante come "Righi", dove si trovano oltre a "Taverna" e "Osteria" anche catering, banqueting e un affollatissimo servizio d'asporto.

"L'idea di lavorare insieme è nata durante una cena che abbiamo fatto insieme nella manifestazione Cento Mani, e l'idea di confrontarmi con Luigi e molto stimolante. Il nostro obiettivo e mettere insieme due metodi e stili di lavoro, per miglioraci entrambi", spiega quindi Fabio Rossi. Ma i primi frutti della collaborazione sono già visibili. La taverna è già aperta anche a pranzo e non più solo a cena e in sala è tornato il maitre storico di "Righi": Marco Galluzzo. Sarà solo la brigata di cucina a doversi abituare alla novità. Non più un solo "si chef" da proferire ma due. Uno per Luigi Sartini e uno per Fabio Rossi.