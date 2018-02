La prima macchina nello spazio è una Tesla

di Daniele Bartolucci

L'immagine di un'auto sportiva rossa che fluttua nello spazio, con a bordo un manichino con tuta da astronauta è già la copertina di questo 2018 appena iniziato: difficilmente qualcosa o qualcuno potrà superarla. L'ultima pazzia di Elon Misk è già un successo planetario, anzi, spaziale, come il viaggio che ha deciso di far fare ad una sua Tesla Roadster, lanciata con il razzo più potente mai realizztao finora dall'altra sua azienda, la SpaceX: il Falcon Heavy partito da Cape Canaveral il 6 febbraio verso Marte accompagnato dalle note di 'Life on Mars' di David Bowie. La stravaganza di Musk non si esaurisce qui: un'auto rosso ciliegia sta sfrecciando nello spazio, mentre al volante c'è Starman, il manichino vestito da astronauta, anche questo dedicato alla canzone di Bowie, e la sua radio trasmette 'Space Oddity'. Nel cassetto dei cruscotto non poteva mancare una copia della "Guida galattica per autostoppisti" di Douglas, con tanto di asciugamano con la scritta "Don't Panic".

Pesante 1,3 tonnellate, la Tesla Roadster sta viaggiando alla velocità di circa 11 chilometri al secondo in direzione del pianeta rosso, che però non raggiungerà mai: ci sono infatti delle regole relative alla protezione planetaria, che impongono di evitare qualsiasi forma di contaminazione. "Saluterà" da lontano anche Marte, come sta facendo ora con la Terra. Chissà se anche stavolta Musk sarà "inseguito" da tutti gli altri, dopo che la sua visione di un'auto totalmente elettrica a guida autonoma è diventata - a distanza di anni - un obiettivo di molte case automobilistiche. Nel frattempo, però, lui è avanti a tutti, anzi, letteralmente li sta guardando proprio dall'alto!