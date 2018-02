Al Collegio d’Europa di Bruges attendono un giovane sammarinese

di Daniele Bartolucci

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha annunciato in questi giorni la disponibilità di una borsa di studio, generosamente offerta grazie al contributo del Senatore e.h. Prof.Dr. h.c. Dieter Salch dell'Università di Wuzburg, dedicata alla formazione dei giovani in Repubblica presso il Collegio d'Europa a Bruges (Regno del Belgio) per l'anno accademico 2018-2019, a copertura totale delle spese di iscrizione e frequenza dei seguenti prestigiosi programmi di studio post-laurea: European Economic Studies, EU International Relations and Diplomacy Studies, European Legal Studies, European Political and Governance Studies.

Potranno partecipare candidati di età non superiore ai 40 anni, cittadini sammarinesi o residenti in territorio sammarinese e cittadini di Paese nei confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi analoghi e in presenza dei requisiti previsti dalle citate convenzioni; i candidati dovranno aver già conseguito i titoli di studio e i crediti richiesti per l'ammissione al Collegio d'Europa. A tal riguardo si invita alla consultazione dell'apposita sezione del sito ufficiale: www.coleurope.eu L'aggiudicatario usufruirà di una borsa di studio dell'importo di € 25.000,00 (venticinquemila\00) che coprirà le spese di iscrizione al master prescelto, la frequenza, le spese di vitto e alloggio, secondo le modalità previste dal Collegio d'Europa. La consegna della domanda di ammissione dovrà avvenire entro e non oltre le 14 del 3 aprile.