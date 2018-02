Europa: il “solare” è aumentato del 28%

Con 8,6 GW di nuova potenza installata nel 2017, il mercato solare europeo ha segnato un +28% rispetto al 2016, grazie al boom dei progetti turchi e alla tenuta della Germania. Cala invece la Gran Bretagna, al contrario della ripresa in Francia e Olanda, mentre la Spagna, un tempo "regina" con l'Italia, sembra risvegliarsi. E cambiano anche le politiche energetiche: dagli incentivi si è passati alle aste, dalle grandi centrali ad autoconsumo e impianti di comunità. Secondo SolarPower Europe la nuova capacità installata in Europa risulta essere di 8,61 GW e il contributo più importante arriva dalla Turchia, divenuta il più grande mercato solare europeo per velocità di crescita: segnando un +213% su base annua. La segue da vicino la Germania, che nel 2017 ha installato nuovi 1,75 GW. Concentrandoci invece sull'Unione Europea a 28 membri, la crescita è solo del 6%: circa a 6,03 GW nel 2017 dai 5,69 GW nel 2016 Tira il fiato il Regno Unito (-54% rispetto al 2016) mentre Francia e Paesi Bassi, grazie al forte sostegno governativo, hanno mostrato trend a due cifre, aggiungendo alla rete, rispettivamente 887 MW e 853 MW. Spagna e Italia tornano a crescere, anche se con ritmi differenti. La prima ha installato 135 MW di nuova capacità fotovoltaica (+145% rispetto al 2016). La seconda, invece, ha chiuso l'anno con 409,4 MW solari (+11%), lasciando ai piccoli impianti la parte più cospicua della nuova fetta di potenza.