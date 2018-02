Fotovoltaico: bolletta azzerata per le imprese

di Daniele Bartolucci

Investimenti green e risparmi immediati: su questo binario vincente anche l'economia sammarinese sta muovendo passi importanti. L'esempio più efficace è l'impianto installato da Enerlight srl per SM Meccanica, storica azienda sammarinese che ha deciso di investire sul fotovoltaico, "coprendo" il tetto del proprio sito produttivo.

BOLLETTA AZZERATA, RITORNO IN POCHI ANNI





"Si tratta di un impianto da quasi 100 Kw, realizzato in meno di un mese", spiega Manuel Gasperoni di Enerlight, "con 333 pannelli di ultima generazione che coprono una superficie di circa 7-800 metri quadri". Una dimensione standard per gli immobili di questo tipo presenti a San Marino, dove i "capannoni" sono più o meno tutti della stessa grandezza e quindi l'intervento in oggetto diventa ancora più esemplificativo. "Ovviamente non tutti questi immobili sono uguali", avverte Gasperoni, "soprattutto per quanto riguarda l'esposizione al sole. Ma se questo rappresentava forse un problema qualche anno fa, oggi le soluzioni tecniche sono molto più evolute e si riesce quasi sempre a ottenere un rendimento ottimale. E' il caso dell'impianto che abbiamo installato per la SM Meccanica, dove ci sono diversi orientamenti, proprio per raggiungere un'efficienza generale molto buona".

Efficienza in questo caso significa risparmio? "Ovviamente, questi investimenti sono molto richiesti per questo motivo. E rispetto a una decina di anni addietro, grazie all'abbattimento dei costi tecnologici, il ritorno economico è molto più veloce, nell'ordine di 5-6 anni. Nel caso della SM Meccanica siamo attorno ai 5 anni, grazie al fatto che l'impianto da 100 Kw installato coprirà l'intero fabbisogno energetico dell'azienda. In pratica azzereranno le loro bollette, e questo rende molto semplice capire di quanto risparmio si stia parlando. Inoltre è una scelta green, che permette al nostro Paese di ridurre il consumo di energia prodotta da fonti fossili".

CONTROLLO CONSUMO E PRODUZIONE IN REAL TIME





Altra tecnologia, altri vantaggi: "L'impianto, come tutti quelli che installiamo sia per gli immobili civili che per quelli industriali, è collegato in rete e quindi siamo in grado di monitorare la sua efficienza costantemente, anche per intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti e guasti. Tutti i dati sono a disposizione in real time, visibili su qualsiasi device, anche un semplice smartphone. La cosa più importante", spiega Manuel Gasperoni, "è che grazie a questo sistema anche il nostro cliente è quotidianamente informato di quanto e come sta lavorando il suo impianto. Questo permette anche di calcolare e monitorare i propri consumi, soprattutto riguardo alla stagionalità. Se ad esempio in inverno si produce meno energia, ovviamente, d'estate se ne produrrà molta di più, in eccesso. E, grazie all'attuale sistema sammarinese, questo surplus potrà essere utilizzato l'inverno successivo. Di fatto, per i sammarinesi che intendano investire in queste tecnologie, il vantaggio è visibile. Ovviamente, pur essendo la configurazione di base la stessa tra un impianto civile e uno industriale, sicuramente l'investimento per un'azienda è proporzionalmente inferiore e, quindi, anche più conveniente".