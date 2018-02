Merci pericolose, in vigore l’accordo internazionale

di Daniele Bartolucci L'Accordo ADR sul trasporto di merci pericolose è un accordo internazionale tra paesi dell'ONU la cui finalità è quella di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza. I paesi che hanno sottoscritto l'ADR attualmente sono 45. Con la "piena ed intera esecuzione" data all'Accordo Europeo per il Trasporto Internazionale delle merci pericolose su strada, fatto a Ginevra il 30 settembre 1957, come da Decreto 5 dicembre 2017 n.135, per le aziende di San Marino si apre uno scenario nuovo a livello di interscambio, dall'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 15 febbraio 2018. Ovviamente molte delle aziende che operano nel contesto internazionale, sono già consapevoli delle conseguenze che comporta. Probabilmente, però, ci saranno aggiornamenti anche interni e su questo ANIS ha già programmato degli incontri con gli Uffici competenti, dai quali seguiranno altri approfondimenti con i Soci.