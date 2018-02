UPECEDS, grande crescita di arrivi e di presenza rispetto al 2016

La permanenza media di italiani e stranieri nel 2017 è rimasta più o meno invariata rispetto al 2016 (1,69 giorni tra alberghi ed extra-alberghi anche se la media in queste ultime "strutture" è quasi doppia rispetto ai primi: 2,75 contro 1,38 giorni) ma sono cresciuti gli arrivi sia degli italiani (36.477 nel 2016, 48.046 nel 2017) che degli stranieri (23.375 nel 2016, 30.429 nel 2017). In crescita anche le presenze degli italiani (da 59.500 a 77.500 e oltre il 50% preferisce l'albergo) e degli stranieri (da 48.500 del 2016 a oltre 62 mila del 2017; qui l'opzione più "battuta" invece è quella degli extra-alberghi). I dati sono stati elaborati dall'UPECEDS in base alle comunicazioni degli operatori economici.