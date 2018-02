San Marino, gli interventi del Fondo Servizi Sociali

Come previsto dal Contratto di Lavoro del settore industria ANIS-CSU, è quasi imminente la sottoscrizione dell'accordo con cui vengono stanziate le risorse finanziarie da destinare alle aziende quale contributo per i costi da queste sostenute per le seguenti iniziative e adempimenti: 1 - Corsi di formazione destinati alla crescita professionale di una parte o di tutti i dipendenti; 2 - Gli adempimenti formativi ed informativi in materia di "igiene e sicurezza" previsti dalla Legge 31/98 (es. corsi pronto soccorso, corsi antincendio, etc); 3 - Gli adempimenti dei vari obblighi derivanti dalla normativa n. 31 del 1998 e dai successivi decreti attuativi (es. fatture per visite mediche, Responsabile RSPP, etc), escluso l'acquisto di materiale e attrezzature (es. no scarpe antinfortunistica, materiale della cassetta di pronto soccorso, manutenzione estintori, etc). 4 - Il conseguimento delle certificazioni qualità e/o ambiente secondo i criteri "ISO" e le normative europee; 5 - Il mantenimento annuale delle certificazioni qualità e ambiente; 6 - L'adozione del modello organizzativo di cui alla Legge 29 luglio 2013 n. 99 ("Responsabilità della persona giuridica"); 7 - Le spese sostenute per modificare la postazione di lavoro o alcuni servizi per l'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit ad integrazione della Legge 29/05/91 n. 71; Pertanto per poter accedere ai contributi erogabili dal Fondo Servizi Sociali, per gli interventi effettuati nel 2017, è necessario presentare dettagliata domanda, allegando i giustificativi di spesa, entro il 28 febbraio 2018, da inviare esclusivamente via mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Nella domanda indicare anche il codice IBAN. Per le aziende che si sono avvalse dei servizi di consulenza ed assistenza in materia di formazione, certificazione, igiene e sicurezza forniti dall'ANIS, attraverso Assoservizi, le pratiche per le relative richieste di rimborso saranno curate direttamente da quest'ultima. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Servizi Sociali, una volta esaminate le richieste, ne deliberà l'accoglimento e stabilirà l'entità del finanziamento. L'ufficio di segreteria resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.