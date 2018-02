Autoveicoli immatricolati 2017: raddoppia l’elettrico o ibrido

di Alessandro Carli

Da un lato un "parco" mezzi un po' su con l'età, dall'altro l'automobile "ideale" per marca e cilindrata. Nel bollettino di statistica del 2017, alla voce "due, tre e quattro ruote", emergono una serie di indicazioni. Il 2017 si è chiuso con un'interessante crescita dei volumi delle immatricolazioni degli autoveicoli. Dopo due anni di pareggio tra il 2015 e il 2016 (poco più di 1.000 nuovi veicoli immatricolati ogni anno), il 2017 ha fatto registrare un "boom" con una crescita percentuale di circa 20 punti: ben 1.255 nuove immatricolazioni. Raffrontando i marchi, le cilindrate (suddivise in sei categoria, sino a 500 cc; da 501 a 900 cc; da 901 a 1.250 cc; da 1.251 a 1.650 cc, da 1.651 a 2.000 cc e oltre 2.000 cc) e il tipo di combustibile scelto per l'alimentazione, emerge che la "casa automobilistica" più "acquistata" sia stata la Volkswagen con 184 unità (erano 175 nel 2015 e 161 nel 2016), seguita dalla Fiat (151) e da Audi (150), entrambe in crescita sia rispetto al 2015 (102 unità per il gruppo diretto da Sergio Marchionne, 128 per la casa tedesca) che al 2016 (107 e 147). La sorpresa è la quarta posizione, occupata nel 2017 da Suzuki con 117 immatricolazioni e in decisa salita sia sui volumi del 2015 (57) che su quelli del 2016 (76). Ottima la crescita anche per Toyota/Lexus, passata da 38 auto del 2015 a 60 lo corso anno, ma anche per Renault (42 nel 2015, 43 nel 2016, 66 nel 2017), Seat (da 28 auto del 2016 è arrivata a 57 nel 2017). Piuttosto costanti invece le vendite del nuovo per Mercedes (37 nel 2015, 43 nel 2016, 46 nel 2017) e per BMW (37 nel 2015 e 2016, 40 nel 2017), così come per Ferrari: 3 nel 2015, 3 nel 2016, 2 nel 2017.

Lo scorso anno quasi la totalità delle immatricolazioni (quindi nuovo + usato) ha riguardato autoveicoli alimentati a diesel (2.122 su 2.910), 571 a benzina. Quasi dimezzato il GPL (da 42 del 2015 si è arrivati a 23 nel 2017), così come quelle alimentate a metano (41 nel 2015, 15 nel 2017) mentre accelera l'elettrico o ibrido: le 23 auto del 2015 sono diventate 57 nel 2016 e 113 lo scorso anno.

Posizioni di vertice che cambiano se andiamo ad analizzare il mercato dell'usato, che registra una contrazione della performance complessiva. Dopo l'impennata del 2016 (1.806 autoveicoli), il 2017 si è chiuso in linea con i dati del 2015: 1.655 mezzi. Per quel che concerne il mercato delle auto "di seconda mano" del 2017, in prima posizione c'è Audi con 259 "quattro ruote". A seguire Fiat (252) e Volkswagen (240). Sopra le 100 immatricolazioni anche BMW (144) e Mercedes (106). Perfetta parità tra due supersportive: nell'ultimo triennio sia Ferrari che Lamborghini hanno fatto registrare, sempre sull'usato, 5 immatricolazioni ciascuna.

IMMATRICOLAZIONI PER CILINDRATA





Sommando nuovo e usato, come detto, nel 2017 le immatricolazioni sono state 2.910. Per quel che concerne il nuovo, sino a 1.250 cc la scelta si dirige verso la benzina (su un totale di 273 mezzi, solo 88 sono a gasolio). Netta inversione quando si sale di cilindrata: tra le 941 auto nuove tra i 1.251 e oltre i 2.000 cc, 761 sono alimentate a diesel.

Diesel che è risultato essere l'alimentazione preferita anche sull'usato, con una differenza rispetto al nuovo: la scelta del gasolio nelle auto di seconda mano risulta essere quella più gettonata anche per i veicoli da 901 a 1.250 cc: 132 su 250. Per i mezzi sopra i 1.251 cc (e quindi sino a oltre i 2.000 cc), in totale 1.373, ben 1.136 "girano" a gasolio.

Tirando le somme, l'alimentazione più "scelta" sia sul nuovo che nell'usato è quella a gasolio. Per quel che concerne il nuovo vince il marchio Volkswagen (184) mentre la cilindrata preferita è quella che rientra nel range 1.251 – 1.650 cc. (464). Sulle auto di seconda mano Audi è davanti a tutti. La cilindrata più "scelta" è quella che va da 1.651 a 2.000 cc: 605 veicoli.

PARCO AUTO PIUTTOSTO ANZIANO





Infine, la classifica dei veicoli circolanti per categoria ed età dalla prima immatricolazione. A dicembre 2017 i mezzi di lavoro – autocarri, autobus, motocarri, macchine agricole, rimorchi e macchine operatrici – hanno messo in luce qualche ruga: su un totale di 7.033 unità, più della metà (4.835) hanno un'età superiore agli 11 anni. Il trend non cambia per i motoveicoli: su 8.108, oltre la metà (esattamente 4.605) hanno più di 11 anni.

Gli autoveicoli a quattro ruote immatricolati in Repubblica di San Marino, a dicembre 2017, erano 35.667. Di queste, 11.524 sono inserite nella fascia d'età compresa tra gli 11 e i 20 anni, 9.774 tra i 6 e i 10 anni, 5.031 tra i 3 e i 5 anni e 4.203 oltre i 20 anni.