Flussi di migrazione per residenze elettive, stabiliti i limiti per il nuovo anno appena iniziato. Attraverso il Decreto Delegato numero 5 del 2018 la Repubblica di San Marino, in base all'articolo 16 bis, comma 15, della Legge 28 giugno 2010 numero118 introdotto dall'articolo 19 della Legge 7 agosto 2017 numero 94, ha deciso di fissare il tetto a 50 unità.