Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play chiama i cittadini

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play comunica che sono aperte le Adesioni per l'anno 2018 a chiunque intende farne parte condividendone le finalità e gli scopi dell'Associazione Culturale Sportiva non profit di volontariato per diffondere il concetto di Fair Play nelle Organizzazioni Sportive, Società Civile e la Carta del Fair Play, valori universali ai quali ciascuno dovrebbe sempre ispirarsi. Tra i suoi compiti principali segnala particolari esempi di Fair Play per riconoscimenti ufficiali istituendo i cosiddetti "Fair Play Awards" in linea e con le raccomandazioni delle proprie organizzazioni internazionali di riferimento: European Fair Play Movement e International Fair Play Committe. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play è entrato nella famiglia internazionale del Fair Play European Fair Play Movement ed è divenuto il 41° Paese riconosciuto ufficialmente come "corporate member". L'Associazione sammarinese è costituita dalle seguenti categorie di Soci: Fondatori, Ordinari, Onorari, Juniores. Per info adesioni contattare i nr: 338 1009997- 335 6802963, oppure la propria pagina di Facebook.