Controlli e sanzioni, la sicurezza sui luoghi di lavoro

di Daniele Bartolucci Rispetto all'attività ispettiva "è stata fatta la scelta di attribuire all'Ufficio Attività di Controllo le funzioni di ispettorato di competenza dell'Ufficio del Lavoro e dell'Ufficio Contributi - Area Previdenza - dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, escludendo I'UOC Sicurezza sul Lavoro - Dipartimento di Prevenzione", spiega Zanotti. "Dopo una valutazione dell'attività tecnico-sanitaria dell'UOS Sicurezza Antinfortunistica nei luoghi di lavoro, finalizzata alla prevenzione, informazione e consulenza in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, si è ritenuto infatti più funzionale mantenere tale funzione nel Dipartimento di Prevenzione dell'ISS". Al nuovo Ufficio Attività di Controllo, quindi, spetterà (art. 23) "eseguire, direttamente o per il tramite di UO dell'amministrazione o di altre Autorità di Controllo, attività di prevenzione e contrasto della frode fiscale, nonché delle truffe e distorsioni in materia di interscambio. Eseguire attività di controllo e vigilanza sulle attività economiche e sugli operatori economici organizzati in forma di impresa. Garantire un'efficace attività di controllo sull'osservanza delle norme in materia di licenze. Garantire l'applicazione delle norme in materia di lavoro assicurando un'efficace attività ispettiva e di controllo del funzionamento del mercato del lavoro". Di conseguenza, sarà questo Ufficio a "segnalare agli Organi, UO e alle altre Autorità di Controllo competenti, gli operatori economici che esercitano attività sostanzialmente diverse da quelle previste nel loro oggetto sociale" e "intervenire con gli opportuni provvedimenti o proporre agli Organi competenti gli interventi in caso di attività svolta dagli operatori economici, in maniera non conforme all'oggetto sociale autorizzato, alla specifica normativa di settore, agli interessi dello Stato, alle convenzioni e accordi internazionali". Ma anche "verificare la congruenza degli investimenti patrimoniali, immobiliari e partecipazioni". A livello fiscale, inoltre, i controlli comprenderanno anche il "monitoraggio sulle transazioni commerciali eseguite dagli operatori economici sammarinesi". Infine l'Ufficio dovrà "predisporre, anche in collaborazione con altre UO, attività finalizzate al controllo del rispetto delle norme in materia di lavoro, di contributi sociali e di accesso agli ammortizzatori sociali, vigilando sulla tutela dei lavoratori".