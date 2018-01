“L’amore salvato”, Clelia tra Riccione e Auschwitz

"L'amore salvato" è un libro di Olga Mattioli pubblicato da Caosfera nella collana Essenza. Tratto da una storia vera, si sviluppa tra Mantova, Milano, Riccione e Auschwitz. Il romanzo narra la storia dell'ebrea Clelia Vitali la cui famiglia fu sterminata a Auschwitz mentre lei, scappata da Mantova a Milano, trovava riparo nella villetta di Giovanni Oddone dove vivrà lontana dai campi e dai nazisti. E tuttavia Clelia mai aveva pensato di vivere lasciandosi i suoi alle spalle e dopo la fine della guerra, finalmente libera, non troverà però pace nemmeno quando Giovanni la chiederà in moglie o dopo aver partorito il loro adorato figlio Maurizio. "Aveva fatto tutto per dimenticare ma ora che ci riusciva era ancora peggio. Vi era in lei qualcosa di perfettamente immobile, di perfettamente doloroso, di perfettamente irrimediabile". Del suo dolore per l'orrore di sapere i suoi morti in un campo di concentramento Clelia Vitali finirà per morire all'età di soli 54 anni. Lasciando la sua nuova famiglia nella più completa disperazione .