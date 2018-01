A Bologna gli studi scientifici, a Urbino quelli umanistici

di Alessandro Carli L'Ateneo preferito dagli studenti sammarinesi è che possiamo definire "capillare" e che fa capo all'Alma Mater Studiorum di Bologna (quindi, oltre a Bologna, anche Rimini, Cesena e Forlì) mentre la città "unica" più "gettonata" in cui vanno a completare il proprio percorso universitario è Urbino. Anche quest'anno, grazie ai dati forniti dall'Ufficio Diritto allo Studio, "fotografiamo" la mappa dei luoghi (e delle singole facoltà) scelte dagli 823 giovani cittadini della Repubblica che hanno fatto domanda per ottenere i contributi previsti dalla Legge numero 5 del 2004. LA SCELTA DELLE CITTÀ

Come detto, presa singolarmente la città preferita dagli studenti è Urbino con 222 iscrizioni. Bologna da sola ne conta 197 ma se la mettiamo a sistema con gli altri Poli (Rimini e Forlì-Cesena, che rispettivamente accolgono 107 e 47 sammarinesi), si sale a 351 cittadini. Se poi prendiamo l'intera Regione Emilia-Romagna (quindi le università di Ferrara, Ravenna, Modena, Parma e Reggio Emilia, che assieme ospitano 35 studenti), il totale risulta essere di 383 unità. Il Titano si difende bene, anche grazie all'implementazione dei corsi: sono 65 gli studenti che hanno deciso di studiare "in casa": 32 a Design, 32 a Ingegneria e 1 "post laurea". E gli altri? In 47 hanno scelto Milano, in 15 Roma e mentre 19 hanno optato per l'estero: Svizzera, Gran Bretagna, USA, Germania, Svezia e Francia. LE FACOLTÀ PREFERITE

A livello complessivo i diversi percorsi di ingegneria – gestionale, informatica, meccanica, per l'ambiente e il territorio, civile, civile e ambientale, aerospaziale, biomedica, chimica e biochimica, chimica e di processo, dell'automazione, dell'autoveicolo, edile, energetica, energetica e nucleare, edile-architettura, scienze informatiche, elettronica, elettronica e delle telecomunicazioni, elettronica e energia e informazione – hanno il maggior numero di sammarinesi iscritti: 117. Al secondo posto troviamo invece le "Scienze economico – aziendali" (86), al terzo le "Lingue e mediazione linguistica" con 61 iscritti. Molto "gettonata" la facoltà di "Scienze della Formazione Primaria" (57 sammarinesi), ma anche "Scienze motorie" (43), "Giurisprudenza" (42), "Design" (37), "Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche" (34), "Biologia" e "Farmacia" (26 ciascheduno), "Medicina" (24), "Comunicazione" (22), "Accademia" (21, così come a "Lettere"), "Psicologia" (20). In 12 si sono iscritti a "Biotecnologie" o a "Chimica". Dieci invece quelli ad Architettura. Sotto le dieci unità Filosofia, Fisica, Informatica, Matematica, Odontoiatria, Pedagogia, Relazioni internazionali, Scienze agrarie, Scienze politiche e Veterinaria. LE CITTÀ E LE FACOLTÀ

Più indicativo è l'abbinamento "facoltà-città". I sammarinesi che studiano "Ingegneria" in Emilia Romagna - quindi tra Bologna (40), Cesena (19), Ferrara (1) e Forlì (4) sono più della metà del totale: 64 su 117. In 32, come detto, la frequentano sul Titano. Emilia Romagna al primo posto anche per gli studenti che hanno scelto "Scienze economico – aziendali": su 86, 39 hanno optato per Rimini, 12 per Bologna, 3 Forlì. In 15 invece hanno deciso per Urbino. Urbino che è invece in testa per "Scienze della Formazione Primaria": su un totale di 61 sammarinesi, 31 si sono iscritti nel borgo "marchignolo", 13 a Bologna e 2 a Cesena. Maggioranza "bulgara" anche a "Scienze della Formazione Primaria": su 57, 50 studiano nella città di Raffaello Sanzio. Stesso trend per chi ha deciso di sostenere gli esami a "Scienze motorie": su 43, 31 sono a Urbino. Si torna invece in Emilia Romagna (ma in maniera più equilibrata) per Giurisprudenza (su 42, 19 sono a Bologna, 1 a Ferrara; 14 quelli a Urbino) e, in maniera più preponderante, per "Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche" dove, su 34 iscritti, 29 lo hanno fatto a Rimini. ITALIA: ROMA E MILANO

Nella Capitale italiana studiano 15 sammarinesi: 5 a "Scienze economico – aziendali", 2 "Giurisprudenza", 2 "Professioni Sanitarie della Riabilitazione", 1 a Ingegneria, così come a "Lingue e mediazione linguistica", Medicina, Odontoiatria, Pedagogia, Relazioni internazionali e Scienze politiche. All'ombra del Duomo invece 12 sono a Ingegneria, 5 all'Accademia, 2 a Architettura, 1 a Biotecnologie, 2 a Comunicazione, 1 al Conservatorio, 3 a Design, 2 a Filosofia, 2 a Fisica, 1 a Giurisprudenza, 1 a Lettere, 1 a Odontoiatria, 2 a Professioni Sanitarie della Riabilitazione, 1 a Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche, 1 a Professioni Sanitarie Tecniche, 1 a Relazioni internazionali, 7 a Scienze economico – aziendali, 1 a Scienze motorie e 1 a Storia dell'arte, per un totale di 47 sammarinesi. E CHI STUDIA ALL'ESTERO...

Due gli studenti sammarinesi dell'Albion College di Detroit (USA): uno è impegnato in un dottorato, il secondo è al terzo anno di Biochimica. Due anche quelli all'Università della Svizzera italiana (un frequenta "Banking and finance", l'altro "Economia e finanza". Due anche all'Università di Amburgo ("Ingegneria civile" e "Economia d'impresa") e all'University of Technology Delft (Olanda), impegnati in "Scienze e tecnologie delle produzioni animali" e Fisioterapia. I tre dell'Università Ufr Staps di Nizza frequentano "Scienze motorie, sportive e della salute", "Medicina e chirurgia" e "Giurisprudenza". All'Università di Stoccolma invece "Scienze pedagogiche" (1) e "Ingegneria dell'automazione" (1). Singoli studenti invece all'Università Ludes in Svizzera (Matematica), Universidad Europea Madrid (Odontoiatria e protesi dentaria), Università di Vienna (Relazioni internazionali), Loughborough University in Gran Bretagna (Medicina rigenerativa), Ithaca College (antropologia), mentre al Modern Languages (sempre in Gran Bretagna) lo studente segue "Liberal arts and sciences".