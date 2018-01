IAM srl, auto e moto “a fine vita”: demolizione gratuita

di Mattia Marinelli

Agganciandomi alla pubblicazione della Legge n. 147 del 2017, la normativa che San Marino ha promulgato (è scaricabile integralmente sul sito del Consiglio Grande e Generale) e che di fatto va a commutare la tassa di proprietà in tassa di circolazione (nello specifico l'articolo 45), sulla rubrica di questo mese parliamo più che volentieri di autoveicoli e motoveicoli "a fine vita". La nostra azienda ha deciso di fornire un servizio "dedicato" a cittadino che si trova in garage o nel cortile di casa un mezzo a due, tre o quattro ruote. La IAM srl difatti si rende disponibile a effettuare la demolizione del veicoli in maniera del tutto gratuita. Dopo aver chiarito che per "veicoli" parliamo di moto, auto e autocarri di piccole dimensioni, passiamo alla parte pratica. Come fare a consegnarceli? Se è possibile portarlo in maniera autonoma nella nostra azienda – quindi, in parole povere, se si accende -, basta mettersi al volante e recarsi a Dogana, più precisamente in Via Fondo Ausa numero 16. Se invece non ne vuole sapere di mettersi in moto (ed è la casistica più comune visto che parliamo di mezzi spesso vetusti o non in perfette condizioni), potete chiamarci: organizzeremo – e lo ripeto, senza spese – il trasporto. Come detto, la demolizione non prevede oneri. L'unica piccola spesa che va affrontata è quella per il recupero, ma parliamo di importi davvero irrisori, qualche decina di euro.

Per poter demolire il mezzo è necessario avere con sé una serie di documenti che ora vi elenco in maniera sintetica: la targa, la carta di circolazione, l'ultimo certificato di revisione e una visura rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi. Questo per verificare che sul mezzo non siano presenti fermi amministrativi o altri vincoli.

La domanda a questo punto sorge spontanea: ma cosa ci guadagniamo? Non è un discorso economico ma di "filosofia": sin dall'apertura della IAM si siamo posti l'obiettivo di operare, lì dove si può, in un'ottica di "attenzione all'ambiente" e di "economia circolare", cercando quindi di "essere gentili con il territorio" (trattandosi di rifiuti speciali pericolosi e quindi potenziali "grandi inquinanti", i veicoli vengono disassemblati in un'apposita isola di bonifica; ogni operazione è autorizzata da un ente competente) e di privilegiare il recupero delle componentistiche dei mezzi piuttosto che andare a immettere sul mercato "pezzi nuovi", il che significa "energia" per fabbricarli e quindi inquinamento.

Perché i veicoli, e mi piace ricordarlo nonostante sull'argomento siamo già intervenuti, in realtà sono un "concentrato" tanti materiali diversi e che devono essere trattati con grande attenzione e, naturalmente, a norma di Legge: oli minerali, carburanti, metalli, pneumatici, parti in gomma, eccetera. Nelle isole predisposte questi materiali vengono dapprima separati e successivamente viene effettuata una selezione dei componenti che possono essere rigenerati e riutilizzati.