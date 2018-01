Paghefacili.sm già aggiornato alla nuova Legge Sviluppo

di Daniele Bartolucci

Sempre al passo con il mercato del lavoro, le sue normative e le esigenze delle imprese. Questo e molto altro è Paghefacili.sm, "la procedura multi-aziendale e multi-contrattuale", spiega Alberto Beligotti, "che velocizza e semplifica il lavoro di chi si occupa di amministrazione del personale".

LEGGE SVILUPPO, SOFTWARE AGGIORNATO IN REAL TIME





Quando si parla di mercato del lavoro, non si può non tenere conto delle novità introdotte negli ultimi mesi dalla nuova Legge Sviluppo. "Sono infatti diverse le novità contenute nell'articolato", spiega Beligotti, "e molti imprenditori ci hanno contattato già quest'estate, visto che alcune di queste riguardano l'operatività interna con ricadute, ovviamente, anche sull'elaborazione delle buste paga. A tutti abbiamo potuto dare la rassicurazione che il nostro software sarebbe stato in grado di rispondere alle rinnovate esigenze in tempo utile per la prima busta paga con le nuove regole. E così è stato", conferma Beligotti con soddisfazione. "La Legge Sviluppo è entrata in vigore il 14 ottobre 2017, quindi la prima mensilità da calcolare correttamente è stata elaborata a novembre e il software, seppur con tempi veramente stretti, è stato aggiornato e implementato, tanto che molti amministrativi non si sono nemmeno resi conto dei cambiamenti".

TUTTO ONLINE, VANTAGGI E RISPARMIO DI TEMPO





Paghefacili.sm è la versione web del programma GesPaghe, uno dei più utilizzati a San Marino, e ha reso ancora più semplice la gestione delle paghe.

"Il principale vantaggio del software su web", spiega Beligotti, "è la semplificazione e la velocizzazione del lavoro. Il nostro software, infatti, oltre a ottimizzare la gestione di tabelle retributive, contributive, anagrafiche, voci di calcolo, ecc, permette di avere i dati sempre disponibili anche quando si è fuori ufficio (lavoro a distanza), non necessita di computer particolari ma solo di una connessione a internet in quanto non viene installato ma è on cloud, non richiede competenze avanzate da parte dell'operatore perché l'elaborazione paghe è estremamente semplificata".

Inoltre, "un altro indubbio vantaggio è la possibilità di inviare direttamente tramite email le buste paga, dall'ufficio interno dell'azienda che se ne occupa o dallo studio del commercialista, anche al dipendente stesso, se autorizzati. Una velocità che fino a qualche tempo fa era impensabile, con un interessante risparmio anche in termini di carta stampata".

ESPERIENZA TRENTENNALE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE





"Da quasi 35 anni mi occupo di gestione delle paghe", spiega Beligotti, "credo di avere ormai l'esperienza necessaria per intervenire puntualmente su ogni tipo di problematica che si possa presentare in un'azienda o in uno studio commerciale che si occupi di questi temi. La nostra assistenza dedicata è un servizio importantissimo per i nostri clienti, per questo possono contare su di noi tutti i giorni, per avere risposte veloci ed efficaci".

Ma non c'è solo l'assistenza in remoto tra i servizi offerti: "Sono sempre di più le aziende a cui forniamo anche formazione del personale addetto alla gestione delle paghe, con lezioni ad hoc e moduli dedicati. Questo permette all'azienda di acquisire le conoscenze e le capacità necessarie ad utilizzare al meglio il nostro software, anche per rispondere in maniera più veloce a problematiche e necessità che possono evidenziarsi nella fase operativa".

Infine c'è Il prodotto: Paghefacili.sm è già utilizzato da alcune tra le più importanti e strutturate aziende del territorio, è in grado di gestire tutte le casistiche contrattuali della Repubblica di San Marino e dispone di tabelle contrattuali che vengono aggiornate automaticamente e, su richiesta, può essere anche personalizzato.