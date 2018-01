Lavoratori: il CV gestito solo attraverso LABOR

di Daniele Bartolucci Novità per chi cerca lavoro a San Marino, a partire dal fatto che "con la nuova funzione introdotta sul Portale della Pubblica Amministrazione", spiega la circolare dell'Ufficio del Lavoro, "la gestione del proprio Curriculum Vitae, dovrà essere attuata utilizzando esclusivamente il sistema informatico LABOR (www.pa.sm) e non più il sito www.ufficiodellavoro.sm". Diverse le procedure a seconda che si tratti di lavoratori iscritti o non iscritti alle liste di avviamento al lavoro. LAVORATORI NON ISCRITTI ALLE LISTE L'art. 1 definisce il lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro nel "soggetto in possesso di cittadinanza diversa da quella sammarinese, non residente o non in possesso di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino interessato a instaurare rapporto di lavoro dipendente con un operatore economico sammarinese". Preliminarmente, si segnala che gli utenti non registrati sul Portale della Pubblica Amministrazione, "qualora sussista un permesso di lavoro autorizzato", specificano dall'Ufficio del Lavoro, "per usufruire delle funzioni di (LABOR), dovranno ricevere una email dall'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. con indicazione del link di modifica della password del proprio profilo personale creato automaticamente dal sistema". Gli utenti già registrati sul Portale e in possesso di un permesso di lavoro autorizzato, invece "potranno accedere e attivare il servizio (LABOR) con il ruolo Servizi Esterni – Cittadino". Inoltre, come stabilito dall'art.3 comma 6 del Decreto Delegato n.137/2017, i lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, ricevuta l'autorizzazione al rilascio del nulla asta o permesso di lavoro devono effettuare l'accesso alle funzioni del sistema informatico (LABOR) e "accettare le condizioni indicate sul permesso di lavoro o nulla osta entro cinque giorni lavorativi" e contestualmente compilare "l'apposito modulo relativo al curriculum vitae". Si ricorda che "in caso di mancata accettazione delle condizioni riportate nel permesso di lavoro o nulla osta, il rapporto di lavoro si intende non costituito" e pertanto l'Ufficio del Lavoro adotterà i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti. "Pertanto (con questa nuova funzione tramite il Portale della Pubblica Amministrazione) non è più necessario recarsi presso lo sportello dell'Ufficio del Lavoro per la formale accettazione delle condizioni riportate sul nulla osta o permesso di lavoro". L'Ufficio del Lavoro informa inoltre che "tutte le principali comunicazioni tra l'Ufficio del Lavoro e gli utenti avverranno tramite posta elettronica. L'indirizzo di posta elettronica del lavoratore indicato dalla Ditta nel modulo di comunicazione di assunzione personale (Modulo F) è strettamente personale e deve essere obbligatoriamente compilato". LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE Gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato non occupati, "sono obbligati a inserire i propri dati finalizzati alla compilazione del Curriculum Vitae (cosi come disposto da Commissione del Lavoro con Delibera n.S della seduta del 3 e 10 febbraio 2016), tramite il Portale della Pubblica Amministrazione, utilizzando esclusivamente il sistema informatico (LABOR) (www.pa.sm) e non più il sito www.ufficiodellavoro.sm". Il Curriculum Vitae "deve essere continuamente aggiornato da parte dell'utente tramite il Portale della Pubblica Amministrazione, utilizzando esclusivamente il sistema informatico (LABOR)". Inoltre "si ricorda a coloro che intendono iscriversi per la prima volta alle liste di avviamento al lavoro che è obbligatorio compilare preventivamente il Curriculum Vitae on line prima di richiedere l'iscrizione agli operatori dell'Ufficio del Lavoro". Per ogni informazione o chiarimento sulla nuova funzione disponibile sul portale della Pubblica Amministrazione (LABOR), è possibile contattare direttamente l'Ufficio del Lavoro inviando una richiesta all'indirizzo email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o contattando i numeri telefonici 0549 882590 - 0549 885802. ASSUNZIONI, PSD: CHIESTI TUTTI I NUMERI

Anche il FMI ha interrogato le parti sociali sull'impatto della Legge Sviluppo sul mercato del lavoro, ma i numeri sono ancora troppo pochi per dare un giudizio completo e corretto. E così, nonostante siano già passati tre mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, non ci sono dati disponibili. Ed è ciò che ha richiesto con un'interpellanza il Consigliere Iro Belluzzi: l'ex Segretario al Lavoro vuole avere i "dati relativi agli avvii al lavora nel settore privato tra agosto e dicembre 2017, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.115/2017", ovvero "il numero totale di lavoratori assunti distinguendo fra lavoratori residenti e lavoratori frontalieri nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre, le mansioni, le tipologie contrattuali, i settori di riferimento ed il relativo livello di inserimento. Si chiede inoltre di specificare per i mesi sopra indicati le norme a mente delle quali sono avvenuti gli avvii al lavoro".