Vacanze di fine anno, c’è tanta voglia di caldo e di sole

di Alessandro Carli Maldive e Thailandia. Sono queste le "mete" scelte dai sammarinesi che si sono rivolti a FAR Viaggi per le vacanze di Natale e di Capodanno 2017: due luoghi, spiega l'agenzia, "molto gettonate per il rapporto qualità/prezzo". Poco è cambiato rispetto a 12 mesi fa: "Non abbiamo avuto richieste di nuove destinazioni, eccezion fatta per un 'ritorno' dell'Egitto e del Mar Rosso". Pochissime inoltre le oscillazioni sia dal punto di vista dei "volumi" che dei costi dei viaggi, in linea con il 2016. Ai "lunghi raggi" si alternano le Capitali europee. "Ci sono state richieste Amsterdam e Londra ma anche Barcellona e Valencia. Poco Parigi mentre Praga e Madrid non hanno 'attirato' le attenzioni dei viaggiatori, così come Stoccolma, Oslo ed Helsinki, che 'funzionano' meglio tra marzo e aprile, soprattutto per la possibilità di vedere l'aurora boreale". Come detto, è tornato l'Egitto. "Abbiamo venduto Il Cairo e la visita alle piramidi ma anche il Mar Rosso. I clienti di FAR Viaggi partono prevalentemente da Bologna, Verona e Milano. Mentre è rimasta invariata la durata – l'Europa è chiesta per 4 giorni, le medie distanze per 9 giorni e sette notti, il "lungo (come la Thailandia) per 12 o 13 giorni, è interessante com'è cambiato il "periodo di partenza e di ritorno", oggi più elastico rispetto al passato. "Chi può, anche perché i costi sono inferiori rispetto a fine anno, parte la settimana prima di Natale. E' gettonata anche la prima di gennaio quella che arriva all'Epifania". NATALE DELLE MERAVIGLIE L'offerta sammarinese è partita con il passo giusto. Il centro storico di San Marino ha vissuto l'8 dicembre un pomeriggio di festa, reso ancora più colorato e gioioso dalla presenza di Camila Raznovich, che ha voluto vivere personalmente la magia dell'evento clou della stagione invernale in Repubblica, il Natale delle Meraviglie. La conduttrice televisiva, salutata con calore dai tanti visitatori che hanno affollato piazze e contrade, ha visitato il centro storico per scoprire le attrazioni tematiche e prendere parte alle coinvolgenti attività. Il mercato del Gusto ha offerto la giusta occasione per un aperitivo a Km0, mentre l'oggettistica di qualità proposta del Mercato dell'Arte ha incuriosito l'ospite d'eccezione, che ha dimostrato vivo interesse anche per la mostra "Trame di Natale", in particolar modo per la riproduzione de "L'ultima cena" di Leonardo Da Vinci posta all'interno della Basilica del Santo.