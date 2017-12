San Marino, brindisi e scambio degli auguri al Techno Science Park

di Daniele Bartolucci Opportunità, prospettive e presentazioni. Di questo si è parlato al TSP in occasione del brindisi di Natale, evento dedicato a illustrare le prossime attività di San Marino Innovation e presentare le nuove Start Up che sono entrate a far parte del TSP. Le protagoniste della mattinata sono state le aziende, soprattutto le nuove incubate che si sono presentate ai colleghi startupper. La prima delle nuove quattro a presentarsi è stata la società "Ats" che offre un Servizio Tecnico designato dall'Autorità per l'Omologazione sammarinese dei mezzi su strada. Si è passati poi a "Got", azienda che ha sviluppato un sistema innovativo per rigenerare, scaricare, caricare e monitorare le batterie, permettendo un notevole risparmio economico e il rispetto per l'ambiente. "Worldconnex srl", invece, è una società innovativa che opera nel settore delle soluzioni informatiche e della telecomunicazione, attraverso la piattaforma di telemedicina WaidX. Ed infine "Tech Park" che offre la possibilità di vivere la vacanza nelle innovative Bubble-Inn, magiche bolle trasparenti in grado di estendere la superficie al coperto di diversi metri quadrati.