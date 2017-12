Modifiche al sito Contriss per la causa “maltempo”

La Commissione per la Cassa Integrazione ha deliberato di apportare modifiche all'impostazione del sito web Contriss relativamente all'inserimento di pratiche di Cassa Integrazione "Maltempo" al di fuori delle fasce orarie indicate nella Circolare ISS 202/UIE del 12/03/2007. Le modifiche consentiranno l'inserimento della richiesta per maltempo con la possibilità di indicare un orario di inizio retroattivo di massimo 60 minuti (ad esempio se cominciasse a piovere alle 10.30 la pratica può essere inserita entro le 11.30). E' emersa poi la necessità da parte degli organi ispettivi di modificare il sito web per avere indicazioni più precise rispetto all'indirizzo esatto del cantiere. A tal fine gli uffici compenti dell'ISS formuleranno una proposta che verrà sottoposta alla Commissione per apposita delibera da assumersi nelle prossime sedute.