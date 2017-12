San Marino, le scadenze fiscali di dicembre 2017

Sul numero 45 di San Marino Fixing, in merito alle scadenze fiscali di dicembre, avevamo scritto che "entro il 31 dicembre andava fatta la comunicazione all'Ufficio Tributario dell'avvenuta importazione o esportazione non definitiva di beni ma anche per il versamento delle ritenute a titolo d'imposta 'imposta speciale di bollo' sull'acquisto di servizi di agenzia pubblicità ed elaborazione dati riferito al bimestre settembre ottobre". La Legge 7 agosto 2017 n. 94 "Variazioni al bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici del Settore Pubblico allargato per l'esercizio finanziario 2017 e Modifiche alla Legge 144/2016", più precisamente all'articolo 54, invece prevede l'abolizione della comunicazione scritta all'Ufficio Tributario di attività d'esportazione e importazione non definitiva di beni. Quello che viene a meno è la sola comunicazione di fine anno e non ovviamente la tenuta dei registri numerati e vidimati nei quali continuano ad essere annotati i relativi d.d.t. Ci scusiamo con i lettori.