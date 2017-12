Questione di num3ri di venerdì 22 dicembre

Ah, 'sti americani: quando si tratta di spendere, non si tirano di certo indietro. Se voi avesti 22 milioni (dollari o euro poco importa, è pur sempre una cifra considerevole), li investireste in cultura o in musica? In Italia hanno optato per la prima risposta. Sono difatti 22 milioni di euro quelli che il Governo ha messo a disposizione di Matera per interventi di tipo infrastrutturale nell'ambito del "Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) Matera Capitale europea della cultura 2019". Ventidue milioni di dollari invece è la proposta (indecente) che il lussuosissimo hotel Wynn degli Stati Uniti ha fatto alla cantante Adele per vivere a Las Vegas per almeno un anno ed esibirsi nella capitale del Nevada. "Le tre manifestazioni sportive internazionali che avranno luogo nei prossimi anni in Svizzera vanno sostenute con un totale di oltre 22 milioni di franchi. È l'opinione espressa dal Consiglio nazionale, che ha anche approvato un credito per le piste di hockey su ghiaccio" invece si può leggere sul sito www.swissinfo.ch. Intanto il "Rapporto 2017 sul mercato immobiliare" della Lombardia, presentato a Milano da "Scenari Immobiliari" e realizzato in collaborazione con "Casa.it" fa sapere che la Regione è il principale mercato immobiliare italiano, con il 22% delle compravendite residenziali nazionali stimate per il 2017. Ma anche su panorama.it troviamo un bel 22, seguito da diversi zeri. Kate Moss ha acquistato un appartamento a Parigi per 22 milioni di euro. Il 22 dicembre però è anche altro. Oggi ma nel 1947 l'Assemblea Costituente approvava la Costituzione della Repubblica italiana. Oggi ma nel 1989 la Porta di Brandeburgo di Berlino veniva riaperta dopo quasi 30 anni, terminando definitivamente la divisione tra Germania Est e Ovest. Tra i nati oggi il compositore Giacomo Puccini (1858), l'ingegnere aeronautico Piero Magni (1898), il divulgatore scientifico Piero Angela (1928) e la tiratrice a volo sammarinese Emanuela Felici (1980).