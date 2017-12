Volare più sicuri è il progetto vincente

Evitare la collisione con gli uccelli da parte di aerei e rendere quindi più sicuri i voli. Grazie al "Bird Concentration Monitoring System" – questo il nome del progetto – il gruppo The Edge Company ha vinto il primo premio della 16esima edizione di "Nuove Idee Nuove Imprese", la business plan competition che seleziona e forma le start up più innovative, diffondendo nei territori di Rimini e della Repubblica di San Marino la cultura dell'innovazione imprenditoriale. "Credo che per tutti i partecipanti sia stato importante lo sforzo culturale, il provarci mettendosi in gioco: questa è la mentalità del mondo imprenditoriale delle start up – questo il commento del Presidente Maurizio Focchi -. Per questo il nostro prossimo obiettivo sarà fare con l'Università riminese uno studio approfondito sull'evoluzione delle start up, capire quali sono ancora in vita, se hanno cambiato fisionomia, quali non sono sopravvissute e perché". Ammonta a 19.000 euro il montepremi totale per i vincitori, raddoppiato da Banca Carim tramite un prestito d'onore, senza interessi e senza garanzie. Oltre ai premi in denaro, al primo classificato viene offerta una postazione di coworking presso Rimini Innovation Square, ai 3 vincitori viene proposto un percorso di accelerazione presso Primo Miglio, mentre Techno Science Park riserverà a due progetti un iter di incubazione. Prevista anche l'iscrizione e l'assistenza gratuita per due anni alle Associazioni Industriali di Rimini e di San Marino. IL PROGETTO VINCITORE Il "Bird Concentration Monitoring System" è un sistema automatico di monitoraggio e classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli aeroporti. Attualmente questo monitoraggio, previsto per legge, viene effettuato da personale che usa dei binocoli e un taccuino oppure i radar nei Paesi del nord Europa. "Noi invece vogliamo renderlo più sicuro ed obiettivo con la tecnologia del pattern recognition e una rete neurale, più veloce per allertare i sistemi di dissuasione, più puntuale per verificare le abitudini dei volatili e poterli così allontanare in modo definitivo ma incruento. Il BCMS non ha emissioni potenzialmente nocive per ambiente o uomo. Potrebbe, quindi, essere utilizzato anche in altri settori che richiedano il monitoraggio e l'allontanamento degli uccelli, quali discariche, aree cittadine, agricoltura mentre può favorire l'osservazione nei parchi naturalistici". Al gruppo è stato consegnato un premio di 10.000 euro + 10.000 da Banca Carim con tasso agevolato, zero spese, zero garanzie. I SECONDI CLASSIFICATI

NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery, o per meglio dire NESSOX, è la batteria liquida più leggera e con la maggiore energia specifica e durata mai riportate, sviluppata da Bettery insieme all'Università degli Studi di Bologna e che ha permesso all'équipe di aggiudicarsi il secondo premio (6.000 euro + 6.000 da Banca Carim con tasso agevolato, zero spese, zero garanzie. L'innovazione brevettata permette una ricarica immediata sostituendo il liquido interno della batteria come in un rifornimento di carburante. Il progetto porta a un cambiamento radicale di paradigma: NESSOX accumula energia in modo controllato da fonti rinnovabili e diventa un punto di ricarica, distributore del liquido per "fare il pieno" ad un veicolo elettrico che utilizzi la stessa tecnologia di batteria. I TERZI CLASSIFICATI MoskYp nasce con l'obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato cittadino, di uno strumento di massima efficacia e minimo impatto ambientale per fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper. Si tratta di un dispositivo di nuova concezione, pensato per automatizzare il procedimento di delarvizzazione delle acque stagnanti nel lungo periodo grazie alla sua innovativa tecnologia battery-less. In questo modo si annulla il numero di inquinanti utilizzati, si contribuisce a tagliare i costi della lotta antiparassitaria fino al 65% e si riduce del 98,8% l'emissione di CO2 derivata dalla distribuzione di prodotti larvicidi. Un progetto che è piaciuto, e che ha permesso al gruppo di aggiudicarsi il terzo premio (3.000 euro + 3.000 da Banca Carim con tasso agevolato, zero spese, zero garanzie).