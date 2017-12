Privacy, verso una nuova legge in linea con il Regolamento UE

di Daniele Bartolucci Sancita nei giorni scorsi la collaborazione in materia di protezione dati fra la Repubblica di San Marino e l'avvocato Nicola Fabiano, che avrà il compito di redigere una proposta di legge in materia di protezione dei dati personali, al fine di predisporre l'adeguamento dell'attuale impianto normativo sammarinese al Regolamento UE emanato dal Parlamento Europeo nel 2016. La normativa sammarinese infatti, non è adeguata al nuovo contesto europeo, che entrerà in vigore tra qualche mese, precisamente il 25 maggio 2018, come più volte segnalato da ANIS nei mesi scorsi. Proprio ANIS, che ha organizzato un seminario sul tema, ha a tal proposito sollecitato il Governo ad attivarsi in tal senso e l'incarico all'Avvocato Fabiano va in questa direzione. Nel frattempo l'Associazione degli Industriali garantisce comunque ai propri associati il servizio di consulenza convenzionato con lo Studio Paci di Rimini (che segue anche Confindustria Romagna) per arrivare al 25 maggio in ordine con il Regolamento Europeo e anche dopo. L'auspicio è che il Governo predisponga la nuova normativa entro tale data, in modo da permettere a tutte le imprese (ma anche allo stesso Stato) di avviarsi subito nella direzione giusta. UN ESPERTO DI DATA PROTECTION PER IL TITANO L'avvocato Fabiano è avvocato cassazionista, specialista in Diritto Civile e referente informatico dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Vanta una lunga esperienza in materia di "Data Protection and Privacy Rights" e tra le molteplici esperienze internazionali si segnala che è componente del Comitato Scientifico e docente del "Corso di alta formazione sulla protezione dei dati personali, responsabile della protezione dei dati (DPO)" con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali organizzato dal CNF e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). In qualità di ricercatore indipendente è autore di numerose pubblicazioni in ambito scientifico e relatore a diverse conferenze internazionali sul tema della protezione dei dati personali e della privacy. Lo studio legale di cui è titolare, infine, è stato insignito di numerosi Awards per data protection, privacy e cybersecurity. "Sono onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico e grato al Congresso di Stato e al Segretario Zanotti per la fiducia accordatami - ha dichiarato l'avvocato Fabiano -. Reputo che l'iniziativa di predisporre una legge in materia di protezione dei dati personali, per allinearsi al Regolamento UE 679/2016, sia una importante occasione per la Repubblica non soltanto per il tema di rilievo ma anche poiché così si favoriscono effetti positivi per l'economia e il mercato". LA VOLONTÀ DEL GOVERNO DI ARRIVARE ALLA LEGGE In occasione della Giornata della Privacy dello scorso giugno il Segretario di Stato agli Affari Interni Guerrino Zanotti, che ha siglato la convenzione in oggetto, aveva preannunciato la necessità per San Marino di allineare la propria normativa ai nuovi disposti europei e ora lo ribadisce: "La Repubblica di San Marino intende inserirsi fattivamente nella vasta gamma di opportunità che la privacy offre ora e che potrà offrire anche nel futuro focalizzando altresì l'intervento verso realtà imprenditoriali, titolari del trattamento dati, affinché nei loro confronti vengano adeguatamente garantite opportunità di business connesse alla circolazione dei dati, senza che alterazioni del gioco della concorrenza o rallentamenti nei traffici commerciali possano costituire un pregiudizio ai ricavi d'esercizio". Per queste ragioni il Governo e in particolare la Segreteria di Stato per gli Affari Interni hanno ritenuto opportuno avvalersi di una collaborazione esterna e di grande prestigio. "Già dai primi contatti", conferma Zanotti, "l'avvocato Fabiano si è dimostrato, oltre che particolarmente disponibile, in sintonia con le premesse che il Governo ha posto in tema di protezione dei dati e con gli obbiettivi che vogliamo perseguire; quindi sono certo che sarà una collaborazione proficua, in cui tutti i funzionari della Segreteria agli Interni coinvolti e il Direttore di Dipartimento, dottoressa Catia Crescentini, opereranno per una celere predisposizione del testo normativo sui cui ci confronteremo con le forze politiche e con le forze sociali e gli operatori economici".