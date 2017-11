Guida Titano 2018, aggiornamento dati sino al 27 novembre

E' in fase di elaborazione l'edizione 2018 di Guida Titano e il periodo per l'aggiornamento dati della tua impresa è stato prolungato fino al 27 novembre. Guida Titano è l'unico annuario delle attività economiche di San Marino che dal 1994 raccoglie i dati di tutte le imprese del Paese e viene distribuito dentro e fuori San Marino. L'aggiornamento è semplice e gratuito ed è sufficiente compilare la scheda direttamente on-line accedendo al sito www.guidatitano.com con username e password già in vostro possesso (le credenziali di accesso sono le medesime di quelle del sito registro imprese). Per informazioni potete contattare Camera di Commercio Spa 0549/980380 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.