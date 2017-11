La Camera di Commercio di San Marino fa colpo su Ecomondo

di Daniele Bartolucci

La Camera di Commercio di San Marino porta a casa importanti risultati dalla 21a edizione di Ecomondo, la grande manifestazione dedicata alla green economy, a cui – per la prima volta - ha partecipato con un proprio stand. La partecipazione a questa importante manifestazione aveva un duplice obiettivo: da un lato presentare il sistema economico sammarinese (in ottica di attrazione investitori) agli espositori della Fiera ed ai partecipanti, dall'altro presentare cosa San Marino, le sue Istituzioni e le sue imprese fanno per promuovere la sostenibilità e la green economy.

VISITE ALLO STAND: OLTRE CENTO I CONTATTI RACCOLTI





"Siamo molto soddisfatti dell'iniziativa, abbiamo riscontrato un ottimo interessamento da parte del pubblico presente a quello che San Marino può offrire, crediamo che Ecomondo rappresenti una vetrina importante per far conoscere meglio il nostro Paese e siamo felici di avervi partecipato" ha dichiarato il Direttore della Camera di Commercio, Massimo Ghiotti. La fiera è stata un'importante occasione per incontrare potenziali investitori, interessati a fare impresa a San Marino, infatti durante i quattro giorni di Ecomondo, sono stati raccolti dalla Camera di Commercio oltre cento contatti ed è stato possibile fornire utili informazioni a coloro che si sono fermati presso lo stand per avere chiarimenti in merito alla fiscalità e alle potenzialità che la Repubblica di San Marino offre a nuovi investitori.

IL SEMINARIO SULL'IMPRESA SAMMARINESE





Momento clou della partecipazione a Ecomondo della Camera di Commercio è stato il seminario "La green economy e le politiche di promozione e attrazione investimenti nella Repubblica di San Marino", svoltosi il 9 novembre. Un evento nell'evento, dunque, organizzato dalla Camera di Commercio di San Marino, con il patrocinio di Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Turismo, Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, Università degli Studi della Rep. San Marino, Techno Science Park, Anis, Osla, Unas, Usc, Usot, Coordinamento Agenda 21. Ad aprire i lavori i saluti del rappresentante della Segretaria di Stato Industria, Artigianato e Commercio Fabio Verbena, della Segretaria di Stato Territorio Ambiente e Turismo Ing. Federico Bascucci e della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura Leo Marino Gasperoni, i quali hanno hanno illustrato al pubblico presente quello che San Marino sta facendo e quello che verrà fatto nei prossimi anni nel campo della green economy. Compreso il recente Decreto Sviluppo in cui è stato inserito il "green" tra i settori da incentivare, consentendo a nuovi imprenditori di ottenere residenza in territorio con facilità qualora investano in queste aree di mercato. Inoltre si sta lavorando anche tramite il Techno Science Park promuovendo San Marino come terra di innovazione e sperimentazione. Ampio spazio è stato dato alla presentazione del sistema paese di San Marino, tenuta dal Direttore della Camera di Commercio, Massimo Ghiotti. Nel suo discorso sono stati spiegati i vantaggi fiscali che San Marino può offrire ai nuovi investitori e le nuove opportunità per chi vuole fare impresa in Repubblica. Hanno preso parte all'evento, portando il loro contributo, anche esponenti dell'Autorità di regolazione per i servizi pubblici e l'energia, del Techno Science Park, dell'Università di San Marino e del Coordinamento Agenda 21 che hanno illustrato i progetti in campo di green economy portati avanti dai rispettivi enti.

A conclusione del seminario è stata data l'opportunità a tre imprese sammarinesi che operano nel campo della green economy di portare la loro testimonianza: Antonio Schillaci per Ricerche Ambientali, Beatrice Giordani per Newster Group e Nicola Righi per Oracolum.