Questione di num3ri di venerdì 17 novembre

Una fiammella. I tecnici della Camera nel dossier che prende in esame la legge di bilancio 2018 hanno acceso una fiammella di speranza per i ricercatori universitari: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) è stato incrementato di ben 17 milioni di euro. Più o meno quanto l'investimento - tratto dai Fondi di coesione - che l'Unione europea ha fatto in Romania per realizzare quattro progetti infrastrutturali per la gestione e la distribuzione dell'acqua in Romania. "Un migliore accesso all'acqua si traduce in un cambiamento della vita quotidiana per milioni di abitanti. Sono fiera che la politica di coesione investa nel miglioramento della qualità della vita in tutta Europa", ha commentato il commissario Ue per la Politica regionale, Corina Cretu. Sempre dall'estero una notizia riportata da wallstreetitalia: se il Regno Unito dovesse abbandonare l'Unione Europea senza raggiungere un accordo sull'accesso al Mercato unico, nell'anno a partire dal marzo 2019 si verrebbe a creare un buco da 17 miliardi di sterline. E' questo il valore delle esportazioni che andrebbero "perdute" secondo le stime della Baker McKenzie, società legale internazionale, e della Oxford Economics. Il sito edscuola.eu invece parla di... scuola! Alla proposta di elevamento dell'obbligo a 18 anni, contenuta peraltro nel Piano del Lavoro della CGIL, insieme ad altre proposte di riqualificazione dell'intero sistema scolastico (la generalizzazione della scuola dell'infanzia ad esempio), la FLC CGIL ha accompagnato anche una quantificazione delle risorse occorrenti: si devono investire 17 miliardi di euro che corrispondono a quel punto di PIL che ci manca nell'investimento in istruzione per essere allineati alla media dei Paesi Ocse. Infine, i nati oggi: il cantautore Jeff Buckley (1966), l'attore Danny DeVito (1944), lo scultore Giò Pomodoro (1930), il regista Martin Scorsese (1942) e l'attore e regista Carlo Verdone (1950).