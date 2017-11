La prima conferenza sulla “Valorizzazione della Via Protostorica Transappenninica”

Nel mese di aprile il Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor, in occasione dell'inaugurazione del programma di manifestazioni per celebrare l'Anno dell'Ambra, ha tributato al Centro CIVIA di San Marino il prestigioso riconoscimento di esercitare il ruolo guida nello svolgimento di avvenimenti internazionali così importanti. E' in programma sabato 11 novembre dalle 9.15 in poi nella Sala Montelupo di Domagnano (RSM) la prima conferenza programmatica "Valorizzazione della Via Protostorica Transappenninica" (il video del "lancio" è su nostro sito sanmarinoweb). "E' un evento molto importante e strategico per i nostri territori – spiega il dottor Pier Luigi Cellarosi, Segretario Generale presso Centro Internazionale di Ricerche sulla Viabilità Antica CIVIA - e può dare ai medesimi la centralità in un esteso processo di valorizzazione territoriale che riguarderà aree di diversi continenti". Il progetto, nelle sue linee d'intenti, vuole identificare e valorizzare un'antica via Transappenninica che in epoca protostorica dall'Adriatico raggiungeva il Tirreno: questo riconosciuto patrimonio storico può rappresentare uno dei primari strumenti di sviluppo culturale, turistico e ambientale di un ampio comprensorio italo-sammarinese. La Conferenza programmatica è organizzata in sinergia con le Istituzioni Pubbliche e Private dei territori interessati: Segreterie di Stato e Giunte di Castello della Repubblica di San Marino, Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo, Regioni e Comuni Italiani, Università, Musei, operatori economici, categorie professionali, eccetera).