ECHA, nella bozza del CoRAP inserite 107 sostanze diverse

Preziosa come sempre la newsletter del Centro REACH. Vediamo assieme le ultime novità. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE L280 del 28/10/2017) una rettifica del Regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. La rettifica riguarda l'allegato I, categoria 6, pagina 50, terza riga della tabella. Il 20 ottobre scorso, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sul sito dell'Archivio Preparati Pericolosi ha pubblicato un aggiornamento sull'avviso riguardante l'obbligo di pagamento ai fini della registrazione e/o del mantenimento dei prodotti nell'archivio. A far data dal 26 settembre 2017 è previsto il pagamento di 50 euro (non soggetto a IVA né a imposta di bollo) per singolo registrante/anno, ed è indipendente dal numero delle miscele registrate o da registrarsi. Il versamento avrà la validità di 1 anno: ad esempio se il pagamento viene effettuato ad ottobre 2017 il prossimo versamento è da effettuarsi ad ottobre 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario indicando nella causale: Ragione Sociale (Notificante); Partita IVA; Oggetto del pagamento: APP 14.8. La validazione dello stesso verrà effettuata entro 4 giorni lavorativi, contestualmente cesserà l'avviso di mancato pagamento e sarà possibile stamparne l'attestazione dalla sez. "Profilo personale". L'ECHA poi ha pubblicato la bozza del CoRAP (Community Rolling Action Plan), l'elenco delle sostanze che saranno sottoposte alla procedura di valutazione prevista dal Regolamento REACH. La bozza contiene 107 sostanze che saranno valutate dagli Stati Membri nel triennio 2018- 2020: 26 sostanze saranno valutate nel 2018, 37 nel 2019 e 44 nel 2020. L'ECHA incoraggia i registranti delle sostanze elencate ad iniziare a coordinarsi e contattare le autorità degli Stati Membri responsabili della valutazione. In particolare, è importante che gli usi e gli scenari di esposizione, nonché le stime dell'esposizione, siano aggiornate e documentate nei rapporti di sicurezza chimica dei registranti. Per le 26 sostanze da valutare nel 2018, gli aggiornamenti dei fascicoli, se del caso, dovrebbero essere effettuati prima del marzo 2018. Nella bozza è indicata per ogni sostanza: il nome, il n° EC, il n° CAS, il probabile anno di valutazione, i contatti dello Stato membro responsabile della valutazione e una breve indicazione dei principali motivi per i quali la sostanza desta preoccupazione. La versione definitiva del CoRAP sarà pubblicata entro marzo 2018. Centro Reach in collaborazione con altri operatori specializzati (Team Mastery, Mérieux NutriSciences Italia) intende proporre la costituzione di una Task Force tra le Imprese Italiane interessate ad intraprendere un percorso autorizzativo secondo il concetto di "Famiglia di prodotti", utilizzabile collettivamente da più Imprese per condividere le spese di richiesta di autorizzazione di formule simili come previsto dal Regolamento. www.centroreach.it