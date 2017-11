Carisma RCT: “Siamo pronti a far crescere le imprese”

di Daniele Bartolucci Ricerca, consulenza e formazione. E' su queste tre direttrici che si sviluppa l'attività di Carisma RCT, la nuova società di servizi approdata nell'Incubatore del Techno Science Park San Marino e pronta ad assistere le imprese del territorio nella loro crescita, "con in coraggioso obiettivo", spiega il CEO Marco Busi, "di stravolgere i due mondi della ricerca scientifica e della consulenza aziendale completamente re-inventandone sia la cultura che i servizi offerti". IL METODO SCIENTIFICO PER PROBLEMI COMPLESSI

"Il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti", spiega Busi, "è il trasferimento di idee innovative sviluppate attraverso la ricerca scientifica, le quali vengono poi tradotte in una serie di azioni specifiche, se non in veri e propri prodotti tecnologici. E' in questo che si declina la nostra consulenza, che non è la risoluzione di specifici problemi, come fanno – e probabilmente meglio di noi – altri, bensì di problemi più complessi, di cui spesso non c'è neppure evidenza, ma che proprio per la loro natura, frenano lo sviluppo di un'azienda o non le permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di produttività, ROI e profitti". C'è poi una terza fase, la formazione: "Molte società di consulenza diventano parte dell'azienda stessa, noi adottiamo un approccio differente, per cui una volta completato il lavoro di ricerca e consulenza, trasferiamo all'azienda le competenze e le conoscenze necessarie, attraverso la formazione. E' un percorso ben definito, quindi", spiega Busi, "che viene impostato applicando il metodo scientifico alla risoluzione di problemi aziendali complessi: solo in questo modo, attraverso l'ingegneria di processo, Carisma riesce a progettare soluzioni strategiche, organizzative e produttive che vengono usate per il miglioramento e la trasformazione aziendale". DAL MONDO ACCADEMICO A QUELLO INDUSTRIALE

"Pur essendo cittadino Italiano, vivo all'estero dal 1999. Prima in Norvegia, fino al 2005, "dove grazie a tre borse di studio ho potuto completare il quarto e quinto anno di Università presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica dell'Università della Scienza e della Tecnica e sviluppare per il progetto di tesi un sistema di misurazione di progetti di ricerca e sviluppo". Nello stesso periodo "ho lavorato come ricercatore per SINTEF Technology Management (ora Industrial Management), uno dei centri di ricerca più grandi d'Europa". Quindi il trasferimento nel Regno Unito: "Nel 2005, sono stato cercato e selezionato dall'Università di Strathclyde a Glasgow per dirigere il Centro di Ricerca per il Business Process Outsourcing (CBPO), che è stato il primo centro di ricerca sul-l'outsourcing in Inghilterra che avesse come obiettivo il trasferimento tecnologico all'industria". Qui ha fondato e pubblicato la rivista scientifica "Strategic Outsourcing, An International Outsourcing", che ha vinto il premio di Eccellenza per la miglior nuova rivista scientifica fondata tra il 2008 e il 2011 ed è stata accettata ed inclusa nei database scientifici Scopus, Inspec, Proquest e l'Australian Business Deans Council. "A fine 2007 ho però deciso di lasciare il settore accademico per spostarmi nel settore industriale. Ho così fondato Carisma RCT Ltd., inizialmente un centro di ricerca privato, che ho poi sviluppato in una società di nicchia specializzata in servizi di ricerca, consulenza e formazione". La società è stata l'unica selezionata dal Governo Scozzese tra quelle "ad alto potenziale di crescita" e quindi inclusa in una serie di attività formative e di finanziamento supportate dal Governo. Per quanto riguarda invece ricerca e formazione, "ho lavorato e continuo a lavorare come consulente a enti governativi, Università, e centri di ricerca in diverse parti del mondo". Ma non ha abbandonato la sua anima di divulgatore, tanto che nel 2013 ha pubblicato (editore Emerald Group Publishing) il libro "Doing Research That Matters: Shaping the Future of Management", in cui "ho intervistato personalmente scienziati e ricercatori vincitori di premi Nobel in medicina, fisica, economia, etc., guru del management tra i più conosciuti al mondo e anche l'astrofisica Margherita Hack". Un libro importante nell'ambiente, tanto che "per la presentazione mondiale, l'editore ha organizzato un evento al Disney World di Orlando (USA), nel contesto della conferenza annuale dell'Academy of Management, probabilmente l'associazione scientifica più importante al mondo del settore". "Grazie a questi riconoscimenti, a cui si aggiungono gli accreditamenti presso Istituzioni internazionali, sia miei personali che dei miei collaboratori, oggi Carisma è al centro di una rete internazionale di attori di alto profilo, svolgendo una grande attività di pubbliche relazioni tipiche del cosiddetto Triple Helix, formata da governo, industria e accademia". LA SCELTA DI SAN MARINO: VANTAGGI E POTENZIALE Dal Regno Unito a San Marino, perché? "Le ragioni sono diverse", spiega Busi: "Una è personale, e riguarda la mia famgilia. Dopo tanti anni all'estero sentivo il bisogno di tornare vicino a casa, e San Marino lo è, anche in termini di vivibilità. Inoltre ho avuto la fortuna di diventare padre e questa bella notizia è stata decisiva. L'altro motivo è professionale, ovviamente: ho trovato la realtà sammarinese particolarmente attenta a creare le condizioni necessarie per la crescita economica del settore industriale e scientifico, il Parco Scientifico ne è una dimostrazione, ma non l'unica. Conoscevo già alcune aziende specifiche, ma ora sto scoprendo un mondo imprenditoriale molto attivo e pronto ad accettare le sfide internazionali. Sfide che Carisma RCT vuole contribuire a vincere". Per farlo, l'azienda è già stata insediata nell'Incubatore del Techno Science Park San Marino e ha già attivato le prime collaborazioni sul territorio, creando la sua struttura interna, oggi composta, oltre a Busi, da Francesca Raineri (Assistente di Direzione), Enrico Zanotti (Analisi Dati e Ricerca) e Janira Gentili (Grafica, stagista dell'Università di San Marino, Design). "Il nostro obiettivo", conclude Busi, "è aumentare le attività e la presenza sul mercato nel settore scientifico e tecnologico, oltre ovviamente al mantenimento dei trend di crescita consolidati dei servizi di consulenza e degli investimenti. Per fare questo, ci poniamo come un punto d'incontro e di scambio da e per la Repubblica di personaggi industriali e scientifici di alto livello coinvolti in collaborazioni dirette con Carisma RCT, ma anche con attori locali dei settori privato e pubblico sul territorio Sanmarinese. Non solo, è in piano anche l'organizzazione di una serie di eventi annuali informativi (conferenze e seminari) e formativi (workshops e programmi di formazione) in collaborazione con e sponsorizzati da Università, industria e governi locali e internazionali".