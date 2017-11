Questione di num3ri di venerdì 10 novembre

Può piacere come non piacere, e tutti hanno ragione: festa pagana, festa straniera, festa per bambini. Parliamo di Halloween che, di fatto, ha riconvertito (e rilanciato) le zucche. Se ieri venivano utilizzate soprattutto in cucina (basta fare un giro a Ferrara, per esempio, per avere le idee più chiare), oggi sono diventate anche indumenti per un outfit da brividi. La Lombardia ha "nasato" il business, confermato da Coldiretti regionale: solamente nel 2017 ne sono state prodotte ben 10 milioni.

Altri numeri 10 in ordine sparso: secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, le vendite totali di automobili nuove in Italia nel periodo gennaio-ottobre 2017 hanno raggiunto quasi il 10% in più rispetto a 12 mesi prima.

Il Rapporto dell'UNHCR "This Is Our Home" ha invece rimarcato che nel mondo il numero di apolidi – le persone prive di cittadinanza – ha raggiunto i 10 milioni.

CARIM intanto ha annunciato che si è chiuso con un +10% di donazioni il progetto "Un dono lungo un mese": 96.768 euro raccolti contro i 87.875 euro dello scorso anno.

La scuola digitale in Italia resta solo sulla carta. Lo rivela un'indagine svolta da Formica Blu per l'Agi su dati forniti dallo stesso Ministero dell'Istruzione (Miur): solo il 10% delle scuole italiane può contare su una connessione in fibra ottica. Non va meglio quello che emerge da un recente dossier dell'Udu: in 10 anni le tasse universitarie italiane sono aumentate in media di 500 euro all'anno. Sarà o non sarà l'effetto della Brexit ma intanto Bank of England, dopo 10 anni, ha fatto crescere i tassi: il costo del denaro è passato dallo 0,25% allo 0,50%.

Nel giorno in cui gli Stati Uniti d'America ricordano l'inaugurazione del servizio di telefonate dirette da costa a costa (1951) sono nati il Maestro Ennio Morricone (1928) e due sammarinesi: l'ex calciatore Marco Montironi (1959) e Christian Forcellini (1969), dirigente sportivo, ex tennista e ex velocista.