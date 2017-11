Quella “Estate nera” all’ombra del grattacielo di Rimini

Si muove in una Rimini che ha come elemento totemistico e di visivo riconoscimento (anche) il grattacielo il nuovo romanzo "giallo" scritto a quattro mani dai riminesi Fabio Orrico e Germano Tarricone, intitolato "Estate nera" e pubblicato per "Golem Edizioni". "Assaggiato" nei giorni scorsi a "Le voci dell'anima" nelle voci dei due autori, la storia intreccia personaggi loschi: boss napoletani, mafia cinese e naziskin milanesi. Con una nota d'amore: "Alberto le prese la mano, con delicatezza estrema, aspettandosi di essere respinto e invece Valeria lo seguì silenziosa, sulla pista da ballo. Il trio, cui si era aggiunta una giovanissima vocalist di colore, aveva attaccato 'Bye bye blackbird'. Valeria si abbandonò letteralmente nelle braccia di Alberto, tanto che lui, per pochi istanti, credette che fosse svenuta. Lui muoveva i piedi avanti e indietro, senza nessun senso del ritmo e la testa vuota".