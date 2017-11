Discendiamo tutti dai pesci: abitudini, appetiti, difetti e capacità comuni. Manta

di Daniele Bartolucci La manta è uno dei pesci più affascinanti e ricercati dai sub di tutto il mondo. Incontrarne una in mare aperto e poterci "danzare" assieme per qualche minuto è un'esperienza straordinaria, tanto che alcuni spot turistici ci hanno costruito sopra un vero business. Forse anche per questo molti Paesi ne hanno vietata la pesca. Non tutti, purtroppo: in Cina ad esempio, la sua cartilagine è considerata preziosa per la medicina tradizionale. Del resto un pesce così grande (può arrivare a superare i 6 metri e la tonnellata di peso), ma che riesce a nuotare in una maniera così elegante e sinuosa, ha un aspetto quasi mitologico. Cosa che in passato ha portato l'uomo a diffidare da questo splendido animale, credendo che fosse pericoloso. In verità si ciba di plancton e quelle due "corna" che lo fanno sembrare diabolico, sono semplicemente gli strumenti che usa per procurarsi il plancton. Il nome, invece, deriva dalla sua forma, un mantello. Quindi un indumento caldo, avvolgente, sicuro. Non certo pericoloso.