Questione di num3ri di venerdì 3 novembre

Due immagini televisive note, giusto per dare una potenziale visualizzazione alla notizia. Avete presente i due bravi attori Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, quelli della sitcom "Camera cafè"? Ebbene, è... solo finzione! Secondo i risultati di un sondaggio condotto da You Gov per l'Istitute for Scientific information on coffee e che ha coinvolto otto mila persone di ben sei Paesi diversi, per un impiegato su tre è un miraggio. Eppure, spiegano i professionisti che hanno studiato gli effetti del caffè, la celebre bevanda nera aumenta la produttività.

Creiamo un po' di attesa per il secondo frame cinematografico e riportiamo due flash. Il primo è firmato da Agenzianova: la scorsa settimana il prezzo del petrolio venezuelano è aumentato del 3 per cento. Il secondo arriva da Menfi, in Sicilia: per arginare l'erosione costiera il Comune ha presentato due progetti da 3 milioni di euro complessivi.

Ma arriviamo a quanto anticipato. Tutti o quasi ricordano la scena in cui Totò vende la Fontana di Trevi. Un fatto analogo – ma non è finzione, è realtà – è accaduto in Sicilia dove è stata messa a mercato l'Isola delle Femmine. Un'agenzia immobiliare toscana ha pubblicato l'annuncio in cui si chiedono poco più di 3 milioni di euro. "C'è un vincolo assoluto, chi la compra potrà solo guardarla, questa vendita è una provocazione" ha commentato il sindaco Stefano Bologna.

La notizia più bizzarra (non che quella dell'isola non lo sia) arriva da Dubai dove un ragazzo scozzese è stato condannato a tre mesi di detenzione per aver toccato il fianco di un uomo all'interno di un bar affollato.

Grazie al pronto intervento del primo ministro degli Emirati Arabi, Mohammed bin Rashid al Maktoum, la vicenda si è risolta positivamente per l'accusato.

Nel giorno in cui una manciata di Presidenti USA sono stati eletti (Grant nel 1868, McKinley nel 1896, Taft nel 1908, Roosvelt nel 1936, Johnson e Clinton nel 1992) sono nati Pupi Avati (1938) e Monica Vitti (1931).