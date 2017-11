San Marino, voucher formativi per imprese e lavoratori

di Daniele Bartolucci Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del DD 92/2013 "Alta Formazione all'estero di giovani diplomati e laureati", ha emesso anche per l'anno 2017 il bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti nella forma di voucher formativi quali strumenti volti a sostenere l'alta formazione all'estero. OPPORTUNITÀ PER IMPRESE GIOVANI E DISOCCUPATI Possono presentare domanda di concorso nel finanziamento nella forma di voucher formativi i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 4 del DD 92/2013, ovvero "tutte le imprese sammarinesi, anche consorziate fino al numero di tre per le piccole imprese" (i settori economici sono specificati nel bando, ma in pratica sono ricompresi tutti quanti); i giovani disoccupati o inoccupati, "il cui stato è riconosciuto dall'Ufficio del lavoro, legati ad un progetto d'impresa o di lavoro autonomo. In questi sono ricompresi coloro che hanno fatto richiesta di incentivo per lavoro autonomo e auto imprenditorialità (ai sensi del DD 78/2013), quale sostegno allo sviluppo del progetto d'impresa sulla base di un piano di fattibilità e coloro che si trovano nella condizione di disoccupati o inoccupati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 23/1977 e successive modifiche e integrazioni, anche durante il periodo di percepimento degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme vigenti. Ma a chi sono destinati questi voucher? "I destinatari dei voucher formativi", specificano dal Comitato Esecutivo, "sono i giovani cittadini sammarinesi o residenti, diplomati o laureati, con età anagrafica non superiore ai 35 anni per gli uomini e ai 40 per le donne, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 del DD n.92/2013", ovvero il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (o determinato, ma con l'impegno all'assunzione al termine del corso), presso l'impresa sammarinese che abbia presentato apposita richiesta ai sensi del presente bando, in relazione a progetti di sviluppo dell'impresa medesima; disoccupati o inoccupati, il cui progetto individuale sia condiviso con l'impresa, che presenta la richiesta di accesso al voucher formativo impegnandosi all'assunzione a tempo determinato, del soggetto destinatario del voucher formativo, entro 6 mesi dal termine del corso di alta formazione; disoccupati o inoccupati che in qualità di soggetti proponenti, abbiano presentato apposita richiesta ai sensi del decreto delegato. Sono destinatari dei voucher formativi per l'anno 2017 anche i lavoratori e i giovani disoccupati o inoccupati che hanno già iniziato attività formative nel periodo dal 01/01/2017 alla data di presentazione della "Domanda di Candidatura per l'Ammissione al Finanziamento dell'Alta Formazione all'Estero di Giovani Diplomati e Laureati". I CORSI FINANZIABILI: DAI MASTER AGLI ACCADEMICI I soggetti erogatori delle attività formative finanziabili sono ovviamente tutte le Università degli Studi (per master o altro post-laurea), ma anche le agenzie formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme e sistemi riconosciuti a livello europeo, inoltre anche le istituzioni accademiche o scientifiche, le associazioni tecnico-scientifiche a base professionale e le imprese di consulenza certificate con esperienza consolidata che saranno oggetto di verifica e valutazione da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione. I CONTRIBUTI PER AZIENDE E LAVORATORI

Il contributo erogabile per ciascun voucher al termine del corso è di massimo Euro 15.000 su richiesta di rimborso presentata dall'azienda a cui è stato assegnato il voucher. Oppure è di massimo Euro 10.000 su richiesta di rimborso presentata del soggetto proponente – disoccupato o inoccupato - a cui è stato assegnato il voucher. Lo Stato concorre alle spese sostenute nella misura massima del 50% del costo dei percorsi formativi. Va però specificato che le somme corrisposte a titolo di contributo secondo le procedure previste dal DD 92/2013 "sono cumulabili, con le modalità stabilite dalle specifiche disposizioni, con qualsiasi altro beneficio attribuibile ai sensi della legislazione vigente in materia di imprenditoria sammarinese", mentre "non sono cumulabili, con i benefici attribuibili ai sensi della legislazione vigente in materia di diritto allo studio". MODALITÀ E SCADENZA DELLE RICHIESTE

La modulistica per la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti e dichiarazione di conformità all'originale della copia di documenti di identità e dichiarazione di variazione dati sono scaricabili dal portale della PA. La domanda e gli allegati devono pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 15 novembre 2017 alle 14, a pena di esclusione, tramite Raccomandata R.R. o Raccomandata a mano alla Segreteria di Stato per il Lavoro – Palazzo Mercuri – Contrada del Collegio n.38, San Marino e indirizzate al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione. Per l'anno 2017 le risorse del fondo a sostegno per l'alta formazione all'estero disponibili corrispondono a Euro 30.000.