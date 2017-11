San Marino, il punto sulla stabilizzazione dei lavoratori frontalieri

di Daniele Bartolucci Altro tema toccato dalla nuova Legge Sviluppo è la stabilizzazione dei lavoratori frontalieri (vedi San Marino Fixing numero 34). Grazie a questa norma, i lavoratori non iscritti che hanno raggiunto, presso la stessa impresa, il periodo di cui all'articolo 13 Legge numero 156 del 2011, e cioè i 18 mesi, (o altro periodo previsto dai contratti di settore), acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2018. "Così come formulata", ricordano da ANIS, "la disposizione non avrebbe concesso alle aziende il tempo necessario per eventuali disdette dei rapporti in essere. Fortunatamente, in seconda lettura, è stata accolta la nostra proposta di norma transitoria, inserita al comma 6) dell'articolo 32, che consente, appunto, alle aziende di comunicare con il necessario preavviso rispetto al 1° luglio 2018 (e non rispetto alla scadenza del singolo nulla osta) l'eventuale disdetta del rapporto di lavoro con il frontaliero". Si ricorda che la suddetta lettera di disdetta deve essere ricevuta dal lavoratore entro i termini indicati nel contratto applicato. In tabella, a titolo di esempio, la tempistica del contratto Industria ANIS, ovvero: con anzianità da uno a due anni, 3 mesi prima, quindi entro il 31 marzo 2018; con anzianità da due fino a sei anni, 4 mesi prima, entro il 28 febbraio 2018; con anzianità superiore a 6 anni, 6 mesi prima, quindi entro 31 dicembre 2017.