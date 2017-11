Impianti FER, come ottenere i contributi a fondo perduto

di Alessandro Carli Impianti FER, definita la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dei contributi a fondo perduto. Il Regolamento numero 11 dell'11 ottobre 2017 n.11 va a colmare quanto richiesto dall'articolo numero 12 comma 2 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 ("Ai fini dell'ottenimento dei contributi, i soggetti abilitati – persona fisica, persona fisica operatore economico e persona giuridica, se proprietari o titolari di diritto di superficie sul bene immobile vincolato per almeno 15 anni sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare; i soci di cooperative di abitazione ed i conduttori di contratti di leasing immobiliare qualora siano rispettivamente assegnatari o conduttori di un bene immobile sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare, a seguito della connessione dell'impianto alla rete di distribuzione elettrica pubblica, consegnano all'UPA richiesta di contributo unitamente alla documentazione prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità"). LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La richiesta ai fini dell'ottenimento dei contributi, redatta conformemente al modello Allegato "A" presente nel Reg. nr. 11 del 2017 (e scaricabile dal sito www.consigliograndeegenerale.sm) deve essere corredata da sette documenti. Vediamoli assieme. a) allibramento catastale aggiornato o certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento; b) copia della fattura intestata al richiedente, inerente la fornitura e posa in opera relativa agli interventi effettuati; c) documentazione attestante le spese sostenute; d) scheda tecnica finale d'impianto predisposta conformemente all'Allegato "B" al presente regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici; e) scheda tecnica finale d'impianto per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER non previsti alla lettera precedente; f) copia di atto registrato comprovante l'avvenuta acquisizione di un diritto di superficie sul bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l'installazione di un impianto FER (solo nei casi contemplati dall'acquisizione di diritto di superficie); g) quietanza attestante l'avvenuto pagamento delle imposte (articolo nr. 40 del Decreto Delegato nr. 51/2017); h) eventuali pareri di Uffici e/o Commissioni competenti conformemente a quanto prescritto dalle normative vigenti.