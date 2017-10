Rally Legend, reunion di grandi campioni

Per gli appassionati delle derapate è un appuntamento imperdibile. Quindici Campioni del Mondo Rally, per un totale di trentaquattro titoli mondiali piloti - quasi tutta la storia della serie iridata -, si riuniranno nella Repubblica di San Marino - per due giorni (21 e 22 ottobre) Capitale del Mondo Rally -, per il "Colin Mc Rae Tribute", l'omaggio di Rallylegend alla memoria del grande campione scozzese, a dieci anni dalla sua prematura e tragica scomparsa. Per Colin Mc Rae saranno, a Rallylegend nomi del calibro di Walter Rohrl, Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Miki Biasion, Didier Auriol, Tommi Makinen, Marcus Gronholm, Petter Solberg, Sebastien Loeb e Sebastien Ogier, con Sandro Munari e Markku Alen, vincitori della Coppa FIA Piloti 1977 e 1978, divenuta poi, dal 1979, Mondiale Rally Piloti. Hanno confermato la partecipazione all'evento sammarinese Derek Ringer, il navigatore con cui il compianto pilota scozzese ha vinto il titolo Mondiale 1995, e Nicky Grist, altro co-driver per lui importante, mentre altri due grandi navigatori "iridati", Hans Thorszelius e Robert Reid, saranno presenti a San Marino, per portare il loro ricordo di due campioni, che non sono più tra noi, come Bjorn Waldegaard e Richard Burns. LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI

Un evento epocale, una "reunion" finora mai vista, il sogno di tutti gli appassionati: avere a disposizione tanti campioni leggendari, tutti insieme, per due giorni. "Volevamo ricordare Colin Mc Rae e rendergli un grandissimo omaggio – ha spiegato un quasi incredulo, ma felice, Vito Piarulli, General Manager di Rallylegend – e quando, parlando con Luis Moya, ci è balenata, quasi contemporaneamente, questa idea, ci è piaciuta subito. Unendo le forze siamo riusciti nell'impresa". Luis Moya, appassionato "ambasciatore" di Rallylegend nel "circus" iridato rally, conferma: "Mi sono attivato subito nel "giro" del Mondiale Rally, dove ho tanti amici, e l'adesione dei campioni che ho contattato è stata immediata e calorosa. Sarà davvero un evento unico". LA PARATA DEI CAMPIONI Ma non finisce qui. Dopo la conferenza stampa di sabato 21 ottobre, alla presenza di tutti i Campioni del Mondo, a disposizione di media e pubblico, il giorno successivo, domenica 22 si svolgerà una Parata, sulla prova speciale "The Legend", di tutti questi assi leggendari, ognuno a bordo della vettura da lui portata al titolo iridato, come omaggio "rombante" a Colin Mc Rae. Sarà uno spettacolo unico e indimenticabile, un momento che rimarrà indelebile nella memoria degli spettatori. Un evento al quale, ancora una volta, si potrà assistere solo a Rallylegend. "Come e più di sempre – afferma Paolo Valli, Presidente FAMS, la Federazione Auto Motoristica Sammarinese – Rallylegend mostra una grande vivacità di idee e iniziative. Avere quest'anno tutti questi grandi campioni a San Marino è senza dubbio una eccezionale esclusiva. E darà ulteriore lustro ad un evento ormai di caratura mondiale". IL GRANDE SPETTACOLO DELLA COLIN'S PARADE Altro momento imperdibile quello che, sempre domenica 22 ottobre, vedrà Rallylegend ricordare Colin Mc Rae, sulla classica prova speciale "The Legend", con una emozionante parata di tutte le vetture pilotate dal campione scozzese nei vari Campionati del Mondo Rally. Sfilata che sarà aperta da Alister Mc Rae, pilota di rally e fratello dell'indimenticabile Colin, navigato da Derek Ringer. Mc Rae, scomparso all'età di 39 anni, nel settembre 2007, in un incidente occorso con il suo elicottero, ha disputato 146 gare nel Mondiale Rally, conquistando 25 vittorie iridate e il titolo di Campione del Mondo Rally nel 1995, con la Subaru Impreza 555 e piazzandosi secondo nel 1996, 1997 e nel 2000.