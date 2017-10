Natale delle Meraviglie 2017-2018: sostenibilità, luci e cibo

Doppia mission per la Repubblica di San Marino, che al TTG di Rimini presenterà contemporaneamente i propri progetti legati al turismo sostenibile attraverso attività e offerte dedicate. Ma andiamo con ordine. "Il Natale delle Meraviglie" (in programma dal 2 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018) sarà un tripudio di mercatini, animazioni teatrali e musicali dei migliori busker Italiani, spettacoli per bambini, concerti, mostre, prelibati menu delle Feste, visite guidate a tema, percorsi enogastronomici e pacchetti vacanza per ogni esigenza. Il passaggio verso l'anno nuovo sarà invece caratterizzato da brindisi e musiche in Piazza Sant'Agata, dove sammarinesi e turisti potranno incontrarsi e festeggiare insieme un momento così speciale. "Particolare attenzione sarà rivolta da San Marino ai visitatori con disabilità, alle famiglie con bambini piccoli e a quanti viaggiano con animali al seguito, affinché tutti, senza esclusione alcuna e indipendentemente dalla fascia di età di appartenenza, possano vivere il più autentico, coinvolgente e caldo spirito natalizio in un'atmosfera di amore e solidarietà" ha affermato Nicoletta Corbelli, Direttore Ufficio Turismo Repubblica di San Marino. "Abbiamo messo a punto percorsi, ideato attività e programmato iniziative, in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Il tutto in linea, non solo con l'atmosfera del Natale, ma anche con l'attitudine della nostra Repubblica a essere aperta, accogliente e di lasciarsi scoprire nelle sue infinite sfaccettature e potenzialità". SERVIZI SPECIALI

Saranno allestiti servizi speciali per persone con disabilità, spazi per dare assistenza alle madri con bambini piccoli (nursery-baby room) e facilitazioni destinate ai visitatori con animali domestici al seguito. NON SOLO LUCI Quest'anno il centro storico di San Marino sarà trasformato in un luogo d'incanto in cui vivere e custodire la magia del Natale, circondati da addobbi ispirati al concetto di "calore": dalle scenografie in lana della Contrada Omagnano (La strada della lana) al percorso di luci realizzato con candele e lanterne presso Contrada Santa Croce (La strada del fuoco), dagli alberi illuminati alla Casa di Babbo Natale (Cava Antica all'interno dell'area del Parcheggio n. 6), dagli effetti luminosi sulle pareti di roccia a quelle presenti sulla facciata della Basilica del Santo, sino alla maxi stella ornamentale collocata in Piazza della Libertà. VILLAGGIO DI BABBO NATALE

La Spiegeltent, tipica tensostruttura in legno, vetro e tela usata nei paesi nordici come ritrovo per la festa durante il periodo di Natale, ospiterà per l'appunto la 'Casa di Babbo Natale', offrendo ogni giorno animazioni, intrattenimenti di vario tipo e giochi per bambini. Il piccolo villaggio sarà inoltre arricchito da alcune baite in legno dove gli stessi bambini potranno trovare dolciumi, bevande calde, giochi, oggetti e regalini natalizi. Presso la Cava Antica i visitatori troveranno anche la grande pista di ghiaccio per il pattinaggio e lo scivolo per i mini bob. MERCATINI DI NATALE

Il mercatino "Arte e Regali" di via Eugippo, oltre ad essere concepito per l'esposizione e la vendita di oggetti sarà anche laboratorio all'aria aperta, per poter ammirare dal vivo il lavoro dell'artigiano, con una particolare attenzione alla sostenibilità e al volontariato. Da non perdere poi il mercatino dello street food in Via Donna Felicissima, che propone il tema del mangiare sano e bene, non solo come punto vendita cibo, ma anche come momento culturale-educativo. LO SHOPPING

Lo stand del Titano, oltre a lanciare il Natale delle Meraviglie, ospiterà "The Market, San Marino Outlet Experience" la nuova destinazione dello shopping di prossima apertura: grandi marchi della moda italiani e internazionali con un'offerta enogastronomica di eccellenza inseriti in una moderna struttura architettonica integrata nel paesaggio. Tra gli operatori professionali presenti il Consorzio San Marino 2000, il tour operator sammarinese The One Viaggi e le strutture ricettive Grand Hotel San Marino Group, Joli Group, I design.