Tre giorni per creare un’idea in grado di stare sul mercato

di Alessandro Carli E' un (ulteriore) atto di fedeltà, rispetto e coerenza verso lo slogan "sposato" già da diverso tempo – quel "Futuro da una vita" che accompagna la comunicazione e le attività di Banca di San Marino – il progetto che lo storico istituto di Faetano (che nel 2020 compirà 100 anni) ha "costruito" e già calendarizzato per il secondo fine settimana (10-12) di novembre. Grazie alla partnership avviata tra Banca di San Marino e Techstars, nasce "Techstars Startup Weekend San Marino". Le key-words che dialogano con la parola "futuro" – che per BSM significa anche progetti di internazionalizzazione, apertura di nuovi canali di comunicazione e attenzione ai bisogni dei clienti digitali attraverso partnership e iniziative a carattere globale - ci sono tutte: startup (quindi parliamo di imprese innovative) e Techstars, uno dei network mondiali più importanti e selettivi che nel proprio portfolio vanta anche la partnership con il nuovo acceleratore tecnologico AFwerX dell'American Airforce. Sull'importanza e sull'esclusività della prestigiosa "firma", il Responsabile Innovazione & Startup di Banca di San Marino Diego De Simone spiega che "in Italia i 'fine settimana' dedicati sono 15 ma solamente un paio sono 'ufficiali', ovvero sotto l'egida di Techstars". A quello che si è svolto a Torino a febbraio del 2017 e che ha visto tra i promotori anche Carrefour Italia e I3P, l'Incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, Diego De Simone ha partecipato. Con "Techstars Startup Weekend San Marino" - vera e propria palestra d'impresa dove in tre giorni si cercherà di creare un team e un prodotto finale in grado di avere quel "guizzo" che serve a una startup per potersi definire tale – (http://innova.bsm.sm) quindi la Repubblica entra ufficialmente nella più grande comunità di startup del mondo. Un fine settimana lungo e intenso... "Si tratta di un 'hackathon' (la crasi delle parole 'hackers' e 'marathon', ndr), un evento 'verticale' già consolidato all'estero e che ha riscosso molto successo: oltre 4.500 edizioni in 150 Paesi. I gruppi di persone che vi partecipano, in sole 54 ore, sono chiamati a creare un'idea che riesca a stare sul mercato. Ma mentre il weekend torinese ha messo al centro il settore del retail, il 'taglio' che ha deciso di dare Banca di San Marino alla tre giorni che verrà ospitata a Villa Manzoni sarà a 360 gradi: verrà chiesto ai partecipanti di lavorare su quello spazio specifico che va 'dall'idea all'impresa' anche in ambito finanziario-tecnologico". Qualche realtà locale ha accettato "la sfida"?

"Il progetto è stato realizzato anche grazie al coinvolgimento di diversi partner che hanno creduto nell'evento e che ringraziamo: l'Università degli studi di San Marino, Techno Science Park, Kreosoft, Freeshop e ASI". Apparentemente, sembra un fine settimana per soli addetti ai lavori... "Non è così ovviamente. Nelle intenzioni di 'Techstars Startup Weekend San Marino' c'è innanzitutto quello di accrescere la cultura imprenditoriale. Durante la 'tre giorni' i partecipanti lavoreranno in gruppo. Questo, di fatto, permette alle persone di vivere un processo di 'contaminatio', di far proprie le 'best practice' degli altri iscritti – ognuno ha percorsi formativi ed esperienze professionali diverse - ma anche quelle dei Mentor professionisti che 'seguiranno' lo sviluppo delle singole idee. E' il concetto di networking, di lavoro in rete, ma proiettato verso una forma concreta di realizzazione. L'interazione e i consigli degli esperti serviranno per perfezionare ogni dettaglio, tecnico e non". L'asticella è posizionata decisamente in alto, verso l'eccellenza.

"Per partecipare non è necessario avere un progetto già sviluppato: bastano le idee e naturalmente la voglia di fare e di confrontarsi con gli altri. Com'è chiaro quindi, l'evento è rivolto ad aspiranti imprenditori ma anche a quelli già affermati che si vogliono misurare con l'innovazione, una parola che è strettamente collegata alla vita e al successo di un'azienda. L'innovazione permette di stare sul mercato quindi il weekend è dedicato anche ai dipendenti di un'attività economica e a chi è semplicemente appassionato di innovazione e vuole conoscere da vicino tutti gli step necessari per avviare un'attività. Alla fine del weekend, si torna a casa con un bagaglio di conoscenze superiore rispetto a quello con cui ci si è presentati il venerdì". Torniamo all'evento del 10-12 novembre. Come si svolgerà?

"La giornata di venerdì è dedicata alla presentazione delle idee imprenditoriali. Al termine, tutti i partecipanti votano le 10 migliori idee e si creano i team di lavoro. Durante la giornata (e la notte) di sabato ciascun team analizza e sviluppa l'idea, valida il business e realizza il prototipo funzionante del progetto imprenditoriale. La giornata di domenica è dedicata al fine-tuning del progetto e alla preparazione dell'elevator pitch, il cosiddetto 'discorso che un imprenditore farebbe a un investitore se si trovasse con lui in un ascensore'. Il pitch di presentazione della startup verrà valutata da una giuria di esperti che alla fine eleggeranno il vincitore".

SCUOLE E PREMI

Come in ogni concorso, anche per "Techstars Startup Weekend San Marino" verranno messi in palio una serie di premi: circa 9.000 euro in valore tra servizi di mentorship, coworking e prodotti elettronici. Il concorso poi strizza l'occhio anche agli studenti delle scuole della Repubblica di San Marino: a loro è dedicato "Startuppati", il "contest nel contest" che chiede ai più giovani di elaborare un'idea (e un relativo pitch di 40 secondi) come risposta alla domanda "che startup vorresti aprire a San Marino?". Verranno premiate le due migliori idee con un buono da 100 euro spendibile al Freeshop e un biglietto gratis per lo Startup Weekend. I MENTOR E I GIUDICI

Parterre du roi quello chiamato a giudicare e ad accompagnare i gruppi di lavoro di "Techstars Startup Weekend San Marino" (10-12 novembre). I giudici difatti saranno Maurizio Zanotti (Presidente di Ente Cassa di Faetano, Fondazione Banca di San Marino), Domenico Lombardi (CEO di Banca di San Marino), Denis Manzi (Asset Manager di Banca di San Marino), Diego De Simone (Chief Innovation Officer di Banca di San Marino), Federico Zanotti (Chief Information Officer di Banca di San Marino), Santiago Mazza (Independent Advisor di Digital Innovation), Davide Casadei (CEO di Kreosoft Srl), Andrea Giri (CFO & HR di Meloni Walter S.p.A.) e l'avvocato e notaio Gian Piero Biordi. Di primissimo ordine i coach e i mentor: Stiven Muccioli (CMO & CTO di Ventis.it), Andrea Censoni (Venture Capital Investment Analyst di dPixel), Daniele Pasini (Credit Analyst di Banca di San Marino), Cristian Sensoli (Responsabile Divisione Clienti Business di Banca di San Marino), Lisa Tomassini (Responsabile Ufficio Organizzazione di Banca di San Marino), Davide Francioni (Branch Manager di Banca di San Marino), Manuel Chiaruzzi (Head of Treasury & Back Office Department di Banca di San Marino), Simone Berardi (IT di Banca di San Marino), Leonardo Tagliente (Docente Economia Aziendale all'Università di San Marino), Andrea Ligi (Head of Design in Expansion Group), Alessandro Minoia (CEO KBE Security Accademy) ed Elisabetta Epifori, Direttore di Techno Science Park San Marino-Italia.