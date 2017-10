San Marino, in nove mesi 51 patenti ritirate per alcol o droga

La Polizia civile ha stilato in questi giorni un primo bilancio sull'attività di prevenzione di incidenti stradali e del rispetto del Codice della Strada attuata dall'inizio di quest'anno a oggi. Dai numerosi e mirati controlli stradali, sono emerse svariate inosservanze. Tra queste, si evidenziano 12 soggetti denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti; 37 denunce per veicoli sprovvisti di regolare assicurazione Rca con conseguente sequestro dei veicoli; 8 denunce per guida con patente scaduta, sospesa o mai conseguita. Il dato più rilevante, però, sono le 51 denunce per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti o psicofarmaci. Queste ultime infrazioni hanno comportato l'immediato ritiro del documento di guida con relativa sospensione per un minimo di 30 giorni. Praticamente quasi 6 patenti al mese, più di una a settimana: un fenomeno che in Repubblica, come nella vicina Italia, preoccupa le forze dell'ordine, perché spesso è causa di incidenti. La Polizia civile ricorda infine di essere incaricata anche di tutelare l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini, vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità, tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, provvedere alla prevenzione e alla repressione dei reati, prestare soccorso in caso di infortuni e di calamità. Al Corpo di Polizia Civile sono demandate inoltre specifiche funzioni in materia tributaria, di igiene e previdenza, di protezione civile ed antincendio, di tutela del lavoro subordinato, di tutela dell'ambiente, di accertamenti anagrafici-demografici, nonché la regolamentazione di manifestazioni, cerimonie e cortei. La Polizia Civile fa parte del Dipartimento di Polizia della Serenissima Repubblica di San Marino assieme al Corpo della Gendarmeria e al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca.