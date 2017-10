Questione di num3ri di venerdì 13 ottobre

Per le popolazioni colpite dagli uragani Matthew, Irma e Maria, nonché dal terremoto messicano, Apple, i suoi dipendenti e gli utenti hanno raccolto 13 milioni di dollari destinati alle operazioni di emergenza. Lo ha riportato l'ANSA. L'America è troppo lontana? Ok, allora sbirciamo oltre confine di Stato di San Marino. Secondo quanto contenuto nell'indagine Excelsior sulle previsioni occupazionali, le imprese dell'ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini intervistate prevedono nuovi ingressi per 14.130 persone nel trimestre considerato, pari a oltre il 13% del flusso regionale in entrata e su un totale nazionale di 995.630. Allarghiamo lo sguardo sulla Regione. L'Emilia-Romagna ha dato una riposta alle domande che alcune famiglie che accudiscono figli disabili o persone alle prese con propri cari, anch'essi con disabilità approvando il primo programma regionale di attuazione della Legge nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare, la norma sul cosiddetto 'Dopo di noi', che ha portato alla nascita di un fondo nazionale e allo stanziamento per l'Emilia-Romagna di oltre 13 milioni di euro, suddivisi in un triennio. Nel frattempo teleborsa.it ha battuto la notizia che Gli incentivi in bolletta pagati dagli italiani per le fonti rinnovabili hanno raggiunto lo scorso anno un totale di oltre 13 miliardi. A rivelarlo è la Relazione annuale al parlamento dell'Autorità per l'Energia secondo cui le fonti rinnovabili hanno assicurato il 37% della produzione totale con poco meno di 108 Terawattora (il 39% nel 2015 e il 43% nel 2014). Ma se abbiniamo il 13 al mese di ottobre, ecco che ci compaiono una serie di notizie curiose. Per esempio che nel 1886 John Stith Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca Cola. Poi ci sono i compleanni: Margaret Thatcher (1925), Paul Simon (1941) e due sportivi sammarinesi, Massimo Bonini (1959) e Fabrizio Pelliccioni (1976).