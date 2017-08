Questione di num3ri di venerdì 1 settembre

"Complessivamente le pensioni pagate all'estero nel 2016, in circa 160 Paesi, sia in regime di totalizzazione internazionale che in regime italiano, sono 373.265, per un importo di poco superiore a 1 miliardo di euro". Così il presidente dell'INPS, Tito Boeri. Cos'hanno in comune Ryanair, WhatsApp e Yoox Net-A-Porter? Il numero 1. Un miliardo. In ordine: dal 1985 al luglio scorso Ryanair ha trasportato un miliardo di passeggeri. WhatsApp a inizio agosto ha annunciato che un miliardo di persone al giorno utilizza questo sistema di messaggistica. Yoox Net-A-Porter invece ha chiuso il primo semestre con ricavi netti pari a un miliardo di euro, in aumento del 19,5% su base organica rispetto agli 897 milioni del primo semestre del 2016. Intanto l'Emilia-Romagna ha approvato la proposta dell'assessore alle Pari opportunità, Emma Petitti, e ha deliberato un finanziamento di oltre 1 milione di euro per contrastare la violenza sulle donne. Donne che ritroviamo anche in un focus del Censis- Confcooperative, intitolato appunto "Donne al lavoro, la scelta di fare l'impresa". Su un totale di 6 milioni e 74mila imprese registrate, più di una su cinque è rosa. Sempre a tema, l'Istat: in Italia una donna su due ha un impiego. Infocamere-Unioncamere, in base ai dati del Registro delle imprese, ha invece svelato che un'impresa su quattro "a forte crescita" è ubicata nel Sud dell'Italia. Dal web: una piccola e media imprese su cinque, secondo un report pubblicato da Malwarebytess, viene colpita dal ransomware, una delle minacce informatiche più pericolose. Il numero 1, abbinato a settembre, significa ricorrenze e compleanni. Oggi ma nel 1981 IBM lanciava sul mercato il primo persona computer, il 5150, basato su processore Intel 8088. Tra i nati oggi, Vittorio Gassman (1922), Sandra Mondaini (1931), Carmelo Bene (1937), il giornalista Oscar Giannino (1961), Ruud Gullit (1962) e l'ex tennista sammarinese Domenico Vicini (1971).