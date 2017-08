San Marino – Vietnam: un ponte di business

di Alessandro Carli La proposta, Vu Quang Hoi, Console Generale della Repubblica di San Marino in Vietnam e affermato imprenditore – è Presidente della Bitexco, gruppo attivo in vari settori, quale, immobiliare (suo, ad Hanoi, The Manor e The Garden), acque minerali, idroelettrico, alberghiero e turistico e attento allo sviluppo sostenibile e alla prospettiva globale – l'ha lanciata quando l'incontro con alcune realtà associate ANIS, ospitato il 2 agosto nella sede dell'Associazione degli Industriali, stava volgendo al termine: fare di San Marino (o meglio, di una parte del Titano) una Silicon Valley. Al tavolo, oltre agli stati maggiori dell'ANIS (il Presidente Stefano Ceccato e il Segretario Generale William Vagnini), i rappresentanti di un gruppo di aziende che hanno accolto l'invito di Hoi, quello cioè di esplorare "in entrata e in uscita" le possibilità di investimento in Repubblica, anche sulla scia della recente inclusione del Monte come destinazione turistica all'interno del programma di viaggio di Hanoi Red Tours. Tra le realtà presenti all'incontro, Food Souvenirs, un start up nata circa un anno fa con il suo innovativo servizio di confezionamento e consegna di souvenir e regalistica a km0 che seleziona, raccoglie e promuove le piccole produzioni artigianali e le eccellenze eno-gastronomiche del territorio e che, lavorando sull'e-commerce, è interessata a capire il Paese. Al Colorificio Sammarinese, che già opera in Oriente e che guarda con attenzione anche quello vietnamita, Vu Quang Hoi ha risposto che fornirà un supporto per conoscere meglio ed entrare nel mercato locale. Una piazza già conosciuta da Alluminio Sammarinese e che Stefano Ceccato, AD del Gruppo, vede come "un'opportunità" da approfondire. William Guerra, Presidente di Sipp (azienda che opera sui mercati da 30 anni e che si occupa di dispensing, ndr), dopo aver illustrato l'ampia gamma di prodotti innovativi e originali e che combinano stile, design, materiali e tecnologie e aver spiegato che il brand è già presente in Giappone, si è soffermato su una macchina che serve per raffreddare l'alcol ma senza congelarlo, e che ha interessato il Presidente della Bitexco. Presidente che ha ascoltato con attenzione anche Deca, realtà che opera nella costruzione d'impianti di saldatura, chiedendo specifiche sulle differenti procedure di taglio. Deca, che produce a San Marino, è già presente in Vietnam con piccoli ordini per diverse aziende e cerca distributori e importatori dei propri prodotti. Presentazione poi dell'azienda "Ricerche ambientali" e del suo core business. Vu Quang Hoi, dopo aver fatto proiettare un video in cui si racconta l'universo Bitexco, ha invitato i partecipanti in Vietnam e ha promesso che seguiranno ulteriori incontri, più approfonditi.