I The Alibi girano il loro primo videoclip: “Come me”

di Daniele Bartolucci

Tutto parte da San Marino e "approda" in Riviera. E' questa la storia, o per meglio dire, l'inizio della storia dei "The Alibi", la band sammarinese che il 27 luglio, presso lo stabilimento balneare n° 128 in Rivazzurra di Rimini, ha girato il primo videoclip del brano "Come me", prodotta dall'etichetta discografica Aria Studio. La Band The Alibi (nome nuovo che sostituisce il "vecchio" DownFall) dopo aver calcato palcoscenici importanti e aver partecipato con successo all'ultima edizione del prestigioso concorso canoro "Geometrie Sonore", sta lavorando al primo disco d'esordio al grande pubblico.Sulla loro pagina Facebook si legge infatti, nel post della foto che ritrae la firma del contratto con Aria Studio: "E con questa foto lo possiamo rendere ufficiale! I DownFall (che li chiamerete così ancora per poco tempo... o forse no) hanno firmato un contratto discografico con Aria Studio, siamo tutti molto contenti e non possiamo che ringraziare voi sostenitori! Senza il vostro supporto non saremmo arrivati a questo! Per sdebitarci ci siamo messi subito a lavoro e vedrete che quello che accadrà sarà molto bello! Grazie ancora a tutti!".

Giovedì mattina, dalle prime ore del mattino, la Band e la produzione sono state infatti impegnate nelle riprese del videoclip del brano "Come me" le cui riprese sono affidate al noto fotografo e regista Joseph Nenci, che ha diretto e prodotto il film She, D.I.D. di prossima distribuzione.